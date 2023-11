Perché la giornata di Serie A non finisce oggi? Chi gioca il Monday Night (6 novembre): calendario, programma, orari, tv, streaming

L’undicesima giornata della Serie A 2023-2024 non vedrà la sua chiusura nella domenica odierna. Infatti, sebbene quest’oggi si disputeranno quattro partite, domani saranno due le sfide che metteranno la parola fine sul programma di gara nel turno del weekend in corso, prima di catapultarci sulla quarta giornata delle coppe europee della settimana che verrà.

La prima partita del giorno vedrà in campo Frosinone ed Empoli dalle 18.30 per uno scontro molto delicato per ciò che riguarda la corsa alla salvezza. I ciociari, dopo la prima vittoria esterna stagionale sul campo del Torino in Coppa Italia, andrà alla caccia dell‘ennesimo risultato positivo in casa per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’Empoli, d’altro canto, vorrà strappare almeno un punto in una trasferta ostica come quella frusinate per non staccarsi troppo dalla 17ma posizione.

Il match serale del lunedì, che chiuderà il discorso relativo all’11ma giornata, andrà in scena dalle ore 20.45 e vedrà sfidarsi Torino e Sassuolo. Sebbene siano abbastanza lontane rispetto alle ultime posizioni, le due squadre non possono essere soddisfatte del loro attuale periodo di forma. I granata sono davanti di una lunghezza rispetto agli emiliani e, per provare a riavvicinarsi alla metà di sinistra della classifica, servirà centrare una vittoria a tutti i costi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming dei due match di oggi validi per l’undicesima giornata della Serie A 2023-2024. Entrambe le sfide saranno visibili in tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky) e in streaming su DAZN.

CALENDARIO SERIE A 2023-2024 OGGI (6 NOVEMBRE)

Lunedì 6 novembre

Ore 18.30 Frosinone-Empoli – Diretta tv su Zona DAZN, Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Torino-Sassuolo – Diretta tv su Zona DAZN, Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: LaPresse