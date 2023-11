Slavia Praga-Roma, quando si gioca Europa League: programma, orario, tv, streaming

La prossima giornata della fase a gironi della Europa League 2023-2024 potrà essere già decisiva per le sorti della Roma di Josè Mourinho: i giallorossi, in testa a punteggio pieno nel girone G dopo tre partite, saranno impegnati giovedì 9 novembre in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga per il quarto turno del proprio cammino europeo.

Dopo il successo per 2-0 ottenuto ai danni dei biancorossi nell’ultima uscita continentale, la Roma è sola al comando nel girone G, a +3 sullo Slavia Praga secondo. Con un’ulteriore vittoria contro i cechi, i capitolini avrebbero la conferma della prima posizione nel gruppo, obiettivo che verrebbe raggiunto con due giornate d’anticipo, fattore utilissimo per concentrarsi meglio sul campionato senza dare peso alle ultime due partite del raggruppamento.

Gli avversari dei giallorossi, i cechi dello Slavia Praga, si sono rivisti ridimensionare la loro posizione nelle gerarchie nel girone. Dopo le prime due vittorie su Servette e Sheriff, la squadra di Trpisovsky è uscita malconcia dall’Olimpico, al termine di un match in cui si è visto il gap tecnico tra le due squadre. In campionato, invece, i biancorossi occupano la prima posizione – in attesa dell’impegno odierno a +1 – sullo Sparta Praga.

Il match tra Slavia Praga e Roma, che si disputerà alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neppure un secondo della partita fra i cechi e i capitolini.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 9 novembre

Ore 18.45 Slavia Praga-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SLAVIA-PRAGA ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go e DAZN.

