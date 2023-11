Lazio-Feyenoord, quando si gioca Champions League: programma, orario, tv, streaming

Match fondamentale quello che la Lazio di Maurizio Sarri dovrà disputare fra due giorni in Champions League. I biancocelesti saranno di scena allo Stadio Olimpico per la quarta giornata del girone E della massima competizione europea contro il Feyenoord, avversario diretto per l’accesso agli ottavi di finale: all’andata, i neerlandesi si sono imposti nettamente per 3-1 sulle Aquile.

La Lazio è incappata in una battuta d’arresto nell’ultimo turno in campionato. La sconfitta per 1-0 rimediata a Bologna ha rappresentato il secondo risultato negativo in trasferta di fila per la squadra di Sarri, il quinto in stagione. Perciò, la sfida di martedì assume un’importanza enorme per i biancocelesti, i quali hanno bisogno di una vittoria per riportarsi tra le prime due posizioni nella classifica del raggruppamento.

Discorso differente per i campioni d’Olanda del Feyenoord. I biancorossi sono in testa al girone con 6 punti – frutto di due vittorie e una sconfitta immeritata in casa dell’Atletico Madrid – a +1 sui Colchoneros e due lunghezze avanti alla Lazio. Con una successo, il Feyenoord potrebbe mettere un sigillo sulla qualificazione, specialmente se la squadra di Simeone dovesse incappare in una battuta d’arresto con il Celtic.

La sfida tra Lazio e Feyenoord, il cui via è programmato alle ore 21.00 di martedì 7 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky), e in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Diretta streaming su Infinity, Sky Go e Now Tv

Foto: Lapresse