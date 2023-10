Calcio: il Napoli recupera due gol di svantaggio al Milan e pareggia al Maradona in Serie A

Pari scoppiettante tra Napoli e Milan nella parte serale della domenica di Serie A. I rossoneri volano sullo 0-2 nel primo tempo, ma gli azzurri riescono a trovare la parità nel secondo, lasciando così il Maradona con un pari che spedisce le due squadre rispettivamente a 18 e 22 punti in classifica (e fa perdere agli uomini di Pioli la seconda posizione).

Subito il Milan si fa vedere in avanti con Giroud, che trova un gran destro: è Rrahmani a intervenire per salvare la porta partenopea. I primi cinque minuti sono tutti rossoneri, poi emerge il Napoli. Al 19′ un problema muscolare toglie Kalulu dalla partita: arriva la sostituzione con Pellegrino.

Al 22′ il vantaggio milanista: Giroud raccoglie di testa il cross di Pulisic e batte Meret per lo 0-1. Al 26′ intemperanze tra tifosi nella zona degli ospiti: partita interrotta e poi ripresa. E, al 31′, è ancora Giroud a insaccare, riuscendo di nuovo a mettere fuori causa Rrahmani che non lo tiene. Reijnders e poi Musah sfiorano lo 0-3, poi si va al riposo.

Dagli spogliatoi riemerge un Napoli diverso, che trova subito la rete dell’1-2 grazie a un assolo solitario di Politano che, dalla destra, inizia una cavalcata che termina col tiro sotto la traversa. Arrivano poco dopo due gialli per Natan e Reijnders, poi le occasioni arrivano da una parte e dall’altra (Hernandez che liscia un cross di Leao, Maignan che si immola su Di Lorenzo).

Al 63′ pari dei padroni di casa: lo realizza Raspadori battendo il portiere rossonero con una bella punizione nell’angolo seguita al fallo (con ammonizione) di Romero su Zielinski al limite dell’area. Fioccano ammonizioni e sostituzioni (tra cui quella di Leao per Jovic che fa infuriare il portoghese) , poi, all’89’, Natan effettua un duro intervento in ritardo su Romero: espulsione per somma di ammonizioni. Calabria prima e Kvaratskhelia poi non cambiano le sorti del match.

NAPOLI-MILAN 2-2 (0-2)

GOL: 22′ Giroud (M), 31′ Giroud (M), 50′ Politano (N), 61′ Raspadori (N)