Calcio: l’Inter suona la nona in Serie A, Roma battuta di misura

Nona vittoria su 11 partite per l’Inter in questo inizio di campionato. La formazione nerazzurra, a San Siro, supera la Roma per 1-0, dovendo comunque effettuare un certo sforzo perché i giallorossi, difensivamente, reggono molto a lungo prima del gol di Thuram all’81’. Salgono a quota 28 gli uomini di Simone Inzaghi, giallorossi (privi di Mourinho in panchina per la squalifica dell’allenatore portoghese, qui sostituito da Foti) fermi a 14.

Si parte con la traversa di Calhanoglu: il turco, al sesto minuto, va a colpire la traversa. Sugli sviluppi Thuram prova la rovesciata, ma trova il fallo. I nerazzurri sono i più incisivi nel primo quarto d’ora: ci provano Thuram (para in modo spettacolare Rui Patricio) e Di Marco (tiro verso l’angolo sinistro che esce di poco).

La Roma, del resto, non fa molto per contrastare la verve offensiva dell’Inter. Poco dopo la mezz’ora Pavard prima colpisce duro Bove, poi prova a colpire duro verso la porta: fuori di poco. Lukaku un paio di incursioni le prova, ma è guardato a vista o servito male; al terzo di recupero, poi, Barella colpisce alto sopra la traversa sul maldestro rinvio di Llorente.

Al rientro in campo la musica non cambia: ci prova Thuram, ma è alto. Cominciano a fioccare i gialli: uno di questi, per Paredes, costerà Roma-Lecce all’argentino. Chi prova a scuotere i giallorossi è soprattutto El Shaarawy, in un’occasione su imbeccata di Cristante e in un’altra su punizione (sulla barriera), ma di reali occasioni non ne arrivano. O meglio, è così fino al 66′, quando Cristante da vicino costringe Sommer a un tuffo salvifico; immediatamente dopo, in contropiede, Mancini devia un tiro di Mkhitaryan e la palla scorre a lato di poco.

Dopo un paio di affondi, all’81’ l’Inter trova il vantaggio: Dimarco serve, Rui Patricio sfiora, Thuram insacca. Neanche le sostituzioni cambiano il trend del match, anzi: Carlos Augusto, nel recupero, centra la traversa.

INTER-ROMA 1-0 (0-0)

GOL: Thuram 81′

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (46′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu (75′ Asllani), Mkhitaryan (75′ Frattesi), Dimarco (83′ Carlos Augusto); Thuram, L. Martinez. All. Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove (84′ Aouar), Zalewski (75′ Celik); El Shaarawy (84′ Belotti), Lukaku. All. Foti

Foto: LaPresse