Calcio femminile, tris della Roma contro il Vorskla nel 2° turno di Champions League

Andata in archivio l’andata del secondo turno di Champions League di calcio femminile per la Roma. Le campionesse d’Italia hanno fatto valere il fattore campo e si sono imposte con un perentorio 3-0 contro le ucraine del Vorskla Poltava grazie alle marcature della canadese Évelyne Viens al 15′, di Manuela Giugliano al 58′ e di Valentina Giacinti al 64′.

Lo stesso impianto ospiterà anche la gara di ritorno su richiesta della squadra ucraina che non può mettere a disposizione il proprio terreno di gioco per le note vicende riguardanti il contesto socio-politico attuale. L’appuntamento è per mercoledì 18 ottobre alle 14.30.

Nel primo tempo Alessandro Spugna vara il suo classico 4-3-3: Haavi, Giacinti e Viens a comporre il tridente d’attacco, ispirato da una mediana formata da Greggi, Kumagai e Giugliano, mentre Linari e Minami guidano la retroguardia a protezione della porta di Ceasar. Per le ospiti un 4-2-3-1 che all’occorrenza si trasforma in un 4-5-1 con unico riferimento offensivo rappresentato da Kravchuk. La Roma parte subito forte e trova il gol del vantaggio al 15′: azione insistita nella area di rigore ucraina, Giugliano calcia in porta e trova l’opposizione di Samson, ci prova Giacinti che viene fermata solo dalla traversa e il terzo tentativo è quello buono di Viens. Il pallino del gioco è sempre nelle mani delle giallorosse, che però non concretizzano colpevolmente la grande mole di gioco. Il Vorskla si propone con qualche azione di contropiede, che però non fa paura alla difesa capitolina.

Nella ripresa le campionesse d’Italia esprimono maggior concretezza. Al 58′ c’è il raddoppio: cross dalla destra di Haavi per Giugliano, abile a colpire di testa e a infilare il portiere avversario. Al 64′ c’è il tris giallorosso firmato da Giacinti: sempre Haavi ispira l’azione offensiva, mettendo in movimento Feiersinger che serve l’attaccante italiana pronta a insaccare da due passi. Girandola di cambi e all’84’ Glionna, entrata al posto di Haavi, va vicinissima al 4-0. Cinque minuti di recupero che non cambiano la storia, si chiude sul 3-0.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti