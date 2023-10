Calcio femminile: Roma-Inter il big match della quarta giornata di Serie A, la Juventus ospita il Sassuolo

Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la quarta giornata e sicuramente il divertimento non mancherà.

Si comincerà domani alle ore 12:30 con Napoli-Sampdoria allo stadio Giuseppe Piccolo. Le due squadre coinvolte in questo match hanno finora avuto lo stesso inizio di stagione, perdendo tre partite su tre in campionato e trovando poi il successo mercoledì negli ottavi di finale della Coppa Italia (rispettivamente contro il Como e il Pomigliano). Questa partita ci dirà di più su queste due realtà, che hanno già grande bisogno di punti per la lotta salvezza.

Alle 18.00 si proseguirà poi con Como-Milan, una sfida in cui le rossonere, reduci da due sconfitte (contro Roma e Juventus) e una vittoria (contro il Napoli) in questo inizio campionato, partiranno decisamente favorite. Attenzione però al gruppo di Marco Bruzzano, che dopo le affermazioni delle scorse settimane contro Napoli e Sampdoria cercherà di dire la sua anche contro una squadra di alto livello.

Passando a domenica, alle ore 12:30 scenderà in campo la Fiorentina, che affronterà in trasferta il Pomigliano. La squadra di Sebastian De La Fuente ha cominciato bene in questa Serie A, con due successi (contro Napoli e Sassuolo) e un pareggio (contro l’Inter), e ora l’obiettivo è continuare a conquistare punti per restare nei piani alti della classifica. L’impegno di domenica non sembra impossibile sulla carta, ma non bisognerà di certo sottovalutare Pomigliano, che lotterà dall’inizio alla fine per provare a strappare almeno un pareggio.

Alle ore 15:00 toccherà poi alla Roma: le giallorosse sfideranno davanti al pubblico amico l’Inter nel big match di giornata. Finora la nuova stagione delle ragazze di Alessandro Spugna è stata perfetta, con tre affermazioni in campionato e il successo di mercoledì contro il Vorskla nell’andata del secondo turno di qualificazione della Champions League femminile 2023/2024. Ora l’obiettivo è quello di continuare su questa strada, ma occhio all’Inter, che dopo un buon inizio di campionato (due vittorie e un pareggio) andrà a caccia del colpaccio.

Infine, alle ore 18:00 sarà il turno della Juventus, che ospiterà il Sassuolo nell’ultimo incontro della quarta giornata. Le bianconere, che fino ad adesso hanno sempre vinto in campionato (contro Pomigliano, Sampdoria e Milan), saranno ovviamente le favorite per questo match. Questo però non vuol dire che le neroverdi partiranno sconfitte: dopo aver già messo in difficoltà la Fiorentina e l’Inter in questo inizio di Serie A, perdendo in entrambi i casi solo per 2-1, domenica le ragazze di Gianpiero Piovani proveranno a creare qualche grattacapo anche alla Juventus.

