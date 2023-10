Calcio femminile, le migliori italiane della terza giornata di Serie A. Caruso e Bonfantini in evidenza

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il terzo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2023-2024. Andiamo a indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel week end.

ARIANNA CARUSO (JUVENTUS) – Quando si tratta di farsi trovar pronta per realizzare, non si lascia pregare. I tempi di inserimento della centrocampista bianconera sono sempre un fiore all’occhiello e la sfida tra la Vecchia Signora e il Milan è decisa proprio da questa caratteristica della calciatrice in questione.

AGNESE BONFANTINI (INTER) – Classe e capacità di realizzare sono doti del bagaglio dell’attaccante della Beneamata. Nella vittoria esterna contro il Sassuolo, una delle due marcature porta la sua firma ed è un segnale chiaro al CT della Nazionale Andrea Soncin.

LAURA GIULIANI (MILAN) – Non veniva da una bella stagione, ma in questa sembra aver riordinato le idee e dato nuovamente tranquillità al reparto offensivo rossonero. Poco da fare sulla marcatura di Caruso, ma sul resto davvero poco da dire.

MARTINA LENZINI (JUVENTUS) – Nel ruolo di centrale difensivo sta trovando sempre di più una dimensione. Senso dell’anticipo e lettura del gioco sono qualità importanti per una calciatrice che ha il suo ruolo. Capacità da mettere al servizio della Juve e della Nazionale.

MICHELA GIORDANO (SAMPDORIA) – La rete contro il Como va a impreziosire una prestazione di una giocatrice che meriterà in futuro un occhio di riguardo.

Foto: LaPresse