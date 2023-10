Calcio femminile: Juve-Milan il big match della terza giornata della Serie A, la Roma fa visita a Pomigliano

Continuerà in questo weekend la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la terza giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà.

Si comincerà domani alle 12:30 con Sampdoria-Como, una sfida molto importante in ottica salvezza. Da una parte le blucerchiate andranno a caccia dei primi punti dopo le sconfitte con Inter e Juventus, mentre dall’altra la squadra di Sebastian de la Fuente, attualmente sesta in classifica con tre punti (grazie alla vittoria contro il Napoli), cercherà di allontanarsi ulteriormente dalle ultime posizioni. Alle 15:00 scenderà poi in campo la capolista Roma, che sfiderà il Pomigliano in trasferta. Sulla carta le giallorosse partiranno nettamente favorite, ma attenzione alla squadra campana, che in questa stagione ha già messo in difficoltà una corazzata come la Juventus (le bianconere hanno vinto soltanto per 2-3), prima di trovare un bel pareggio contro il Sassuolo.

Sempre sabato, ma alle 19:00, andrà in scena il big match di giornata tra Milan e Juventus. Per ora, le bianconere hanno vinto entrambe le partite, faticando però nella prima contro Pomigliano, mentre le rossonere hanno perso contro la Roma, nonostante una buona prestazione, e poi hanno trovato il successo a Napoli in extremis. Lo scontro diretto sarà molto importante per capire qualcosa di più sulle reali condizioni fisiche delle due squadre.

Passando a domenica, alle 12:30 la Fiorentina, attualmente terza in classifica con 4 punti, ospiterà il neopromosso Napoli, ultimo con zero, per un match in cui la Viola non dovrebbe avere troppi problemi a vincere. Attenzione però a non sottovalutare le avversarie, perché sarebbe un errore che si potrebbe pagare a caro prezzo. Infine, domenica alle 15:00 toccherà all’Inter scendere in campo. Il gruppo di Rita Guarino, reduce da una vittoria e un pareggio in questo inizio campionato, non avrà di certo un compito facile contro una squadra che ha già dimostrato parecchie volte di avere del talento, ossia il Sassuolo.

Foto: LaPresse