Calcio femminile: Inter e Fiorentina vincono e salgono a 7 punti in Serie A

Si è conclusa oggi la terza giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le tre sfide di ieri, in cui sono arrivate le vittorie di Roma, Juventus e Como, quest’oggi si sono disputate le ultime due partite di questo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

La Fiorentina batte il Napoli per 2-0 davanti al pubblico amico. Allo stadio Curva Fiesole all’interno del Viola Park (la nuova casa della squadra viola), le ragazze di Sebastian de la Fuente faticano per più di 80′, ma poi trovano due gol su rigore tra l’83’ e l’86’ con Zsannett Kajan e Veronica Boquete e mettono in cassaforte la vittoria. Con questo risultato la Fiorentina sale a 7 punti in classifica e rimane in scia a Juventus e Roma, entrambe davanti a quota 9, mentre dall’altra parte il Napoli resta ultimo a 0 con tre sconfitte in tre match.

Dopo un po’ di sofferenza nel finale, l’Inter conquista una vittoria importantissima sul campo del Sassuolo con il risultato di 1-2. Allo stadio Enzo Ricci succede tutto nel secondo tempo: le nerazzurre vanno avanti per 0-2 con la rete su rigore di Agnese Bonfantini (al 52′) ed il gol Ghoutia Karchouni (76′), poi la squadra di casa reagisce ed accorcia nel punteggio al 78′ con il timbro di Virag Nagy. Negli ultimi minuti la tensione sale alle stelle e le neroverdi cercano di completare la rimonta, ma non riescono a trovare il gol del pareggio ed il match finisce dunque 1-2 in favore dell’Inter. Con questo successo la compagine lombarda raggiunge la Fiorentina a 7 punti in classifica. Dall’altra parte, invece, il ko costringe il Sassuolo a restare con un solo punto, in settima posizione.

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi