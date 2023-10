Calcio a 5: successi per L84 e Feldi Eboli negli anticipi della seconda giornata della Serie A

La seconda giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 ha aperto il suo ricco menù. Tre le partite in agenda in questo venerdì 13 ottobre. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

Successo netto per la L84, che in casa ha battuto 3-1 il Sala Consilina. Piemontesi che fanno tutto a cavallo dei due tempi, con l’1-0 di Vidal allo scadere della prima frazione e il 2-0 e il 3-0 di Tuli e Mateus, gestendo poi il rientro degli avversari, a referto con Stigliano.

Medesimo risultato, ma con andamento diverso per la Feldi Eboli, abile nel superare l’Italservice Pesaro. Ospiti subito in vantaggio con Schiochet, poi il ritorno degli scudettati: pareggio di Liberti, poi 2-1 di Braga. Riposo e restart. Nella ripresa il punto esclamativo di Selucio.

Infine l’1-1 fra Napoli e Meta Catania. Partenopei in vantaggio in apertura con Salas, siciliani che non demordono e pareggiano nel finale grazie a Pulvirenti.

Il resto del turno si svilupperà fra domani, sabato 14 ottobre, e domenica, 15 ottobre.

Foto: Divisione Calcio a 5