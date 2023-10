Calcio a 5, Serie A: la prima giornata si apre con 7 capoliste e un match finito in pareggio

La Serie A di calcio a 5 ha iniziato la sua stagione con la prima giornata della stagione regolare 2023-2024. Ecco come sono andate le cose nelle otto partite giocate.

Larghi successi per Genzano, sul Verona (7-1), e Pesaro, sulla L84 (5-1). Affermazioni combattute, piene di pathos e gol invece per Meta Catania, 3-2 sull’Active Network, Sporting Sala Consilina, 4-3 sul Cosenza, e Feldi Eboli, con i campioni d’Italia capaci di vincere 3-5 sul campo della Came Treviso.

Poi il resto dei risultati: il pirotecnico 7-5 del Ciampino Futsal sul Mantova e il pesantissimo 1-3 dell’Olimpus Roma in casa della Sandro Abate.

Infine l’unico, ma spettacolare pareggio: il 4-4 tra Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal. Alla fine giusto un punto a testa, assegnato tanto alla compagine romana quanto a quella campana.

La Serie A, stante gli impegni della nazionale, tornerà di scena il prossimo 13 ottobre.

Foto: Divisione Calcio a 5