Calcio a 5, Sandro Abate e Sporting Sala Consilina vittoriose negli anticipi del venerdì in Serie A

Prosegue la formula “spezzatino” del terzo turno della Regular Season di Serie A 2023-2024 di calcio a 5. Tre le sfide andate in scena. Da segnalare il pari tra L84 e Pirossigeno Cosenza sul 3-3. Alla Palestra Maggiore di Leini, i neroverdi sono andati a segno con Cuzzolino, Raguso e Mateus, mentre i calabresi Poti, Adornato e Fanelli. Un pari che consente ai cosentini di sbloccarsi dallo zero.

Spettacolari 3-2 negli altri due match. Sandro Abate Avellino ha piegato Matova grazie a un Gui ispirato (doppietta) e alla marcatura di Gattarelli. Per gli ospiti a segno Carvalho e Donadoni. Sei punti in classifica per gli irpini. Una vittoria importante per i campani a caccia di continuità.

Vittoria del cuore per lo Sporting Sala Consilina contro Verona. La rete decisiva è stata siglata da Volonnino, che questa settimana è stato colpito da un grave lutto familiare. Per questo il gol ha avuto per lui un sapore molto speciale.

