Calcio a 5: nel posticipo della 2a giornata di Serie A la Sandro Abate batte il Verona

La seconda giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio, con il posticipo andato in scena alle 18.15.

Nel match che ha visto infatti il Verona ospitare la Sandro Abate, i campani si sono imposti con il punteggio di 1-5, in un match a senso unico.

Gli uomini di Basile dominano in lungo e in largo andando al riposo sullo 0-4 per effetto delle reti di Etzi, Gui, Hozjan e Avellino, in un primo tempo dove Ricordi, l’estremo difensore dei veneti tieni in piedi i suoi parando due tiri liberi.

Nella ripresa le distanze non cambiano: c’è il botta e risposta sull’asse Avellino-Nardi, che vale la doppietta per uno e il gol della bandiera veronese per l’altro. Il match si chiude sull’1-5, con tre punti per la Sandro Abate.

La Serie A tornerà di scena, in un turno spalmato su quattro giorni, il 19/10, con il big match fra Meta Catania e Feldi Eboli.

Foto: Divisione Calcio a 5