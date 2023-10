Calcio a 5: in Serie A arrivano successi per Sala Consilina, Olimpus Roma e Sandro Abate

La terza di quattro parti relative alla quarta giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 è andata in archivio. Tre le partite in agenda, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Il Sala Consilina si è imposto 3-4 in casa del Mantova, in una partita ricca di pathos e gol decisa dalla doppietta di Brunelli e dalla capacità di resistere, nel finale da parte degli ospiti, che colgono un successo importantissimo lontano dalla propria tana.

Altro successo di misura, esterno, quello della Sandro Abate, capace di imporsi 2-3 in casa dell’Active Network. Partita incredibile nel primo tempo, chiusa su uno scoppiettante 2-2. A fare la differenza è stata infatti l’autogol di Caverzan al quindicesimo della ripresa.

Infine il larghissimo 5-1 con cui l’Olimpus Roma ha travolto il Cosenza. I capitolini volano trascinati dalle doppiette di Dimas e di Gabriel, a cui aggiungere la rete di Isgro, mentre per i calabresi la “rete della bandiera” è stata messa a referto da Felipinho.

Domani ultima gara in programma: alle 18.15 Came Treviso-Meta Catania, ricordando che Feldi Eboli-Ciampino Futsal si giocherà il 7 novembre.

Foto: Divisione Calcio a 5