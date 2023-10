Calcio a 5: il calendario del Main Round della Feldi Eboli. Si giocherà al PalaSele

Verso la Champions League passando da un Main Round casalingo. La Feldi Eboli vuole compiere uno step per arrivare a partecipare alla più importante competizione calcistica continentale per club del calcio a 5.

Le “Volpi” infatti accoglieranno, dal 25 al 28 ottobre, gli slovacchi del Lučenec, i bielorussi dello Stalitsa Minsk e i greci del Doukas: chi vince il girone accede all’all’Élite Round, in programma nella finestra UEFA 28 novembre-3 dicembre.

Di seguito le indicazioni, come riporta la Divisione Calcio a 5, relativamente alla possibilità di seguire i match in diretta tv e in streaming e il calendario del girone.

LE PARTITE IN TV – Main Round del PalaSele visibile in diretta streaming e non: Lučenec-Città di Eboli (mercoledì 25 ottobre alle 20.30) sarà trasmesso da Futsal TV, Città di Eboli-Doukas (giovedì 26 ottobre, alle 20.30) e Città di Eboli-Stalitsa Minsk (sabato 28 ottobre, sempre alle 20.30) su Futsal TV ma anche SKY. Questo il programma del Main Round:

MATCHDAY 1

Stalitsa Minsk-Doukas mercoledì 25 ottobre, ore 17.30 diretta streaming su Futsal TV

Lučenec-Città di Eboli mercoledì 25 ottobre, ore 20.30 diretta streaming su Futsal TV

MATCHDAY 2

Lučenec-Stalitsa Minsk giovedì 26 ottobre, ore 17.30 diretta streaming su Futsal TV

Città di Eboli-Doukas giovedì 26 ottobre, ore 20.30 diretta streaming su Futsal TV e SKY

MATCHDAY 3

Doukas- Lučenec sabato 28 ottobre, ore 17.30 diretta streaming su Futsal TV

Città di Eboli-Stalitsa Minsk sabato 28 ottobre, ore 20.30 diretta streaming su Futsal TV e SKY

Foto: Divisione Calcio a 5