Boxe: Serra Malanga volano in semifinale alla EUBC Cup. Domani sul ring con Mouhiidine

Tre italiani sono saliti sul ring di Budva (Montenegro) per disputare i rispettivi quarti di finale della European Boxing Confederation Cup, prima edizione di questa nuova manifestazione organizzata dalla Federazione Europea. Federico Serra ha dettato legge contro l’ungherese Gabor Virban, imponendosi con un secco 5-0 e meritandosi così il passaggio del turno nella categoria fino a 54 kg. Il nostro peso gallo, che ai recenti European Games aveva subito un vero e proprio furto non riuscendo a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (dovrà rimediare il prossimo anno), non ha avuto alcun problema contro il magiaro e in semifinale incrocerà i guantoni con il bulgaro Yasen Radev, capace di regolare il moldavo Serghei Novac.

Gianluigi Malanga si è reso protagonista di un match particolarmente intenso tra i pesi welter. Il nostro portacolori è riuscito a far pendere la bilancia dalla propria parte al termine di un incontro equilibrato e impegnativo, battendo l’azero Nabi Isgandarov per 4-3 e qualificandosi così per la semifinale tra i 67 kg. L’azzurro sarà ora chiamato a fronteggiare l’ostico sloveno Nejc Petric in un testa a testa che promette scintille.

Salvatore Cavallaro è invece stato sconfitto dal serbo Vladimir Mironchikov per 5-2 (bout review) e termina così la propria avventura nel tabellone della categoria fino a 80 kg. Domani (venerdì 13 ottobre) si disputeranno le semifinali, a cui era già qualificato Aziz Abbes Mouhiidine, che incrocerà il russo Khapanev tra i pesi massimi (92 kg) partendo con tutti i favori del pronostico.

Foto: FPI