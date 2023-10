Bob, Nazionale italiana al lavoro a Lillehammer in vista della Coppa del Mondo

Mentre non si arresta l’accesissima ventata di polemiche scaturite dall’annuncio di Giovanni Malagò relativo alla mancata costruzione della pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la Nazionale italiana di bob prosegue il suo lavoro in vista dell’inizio della Coppa del Mondo, pianificata per il prossimo il 17 novembre presso Yangqing (Cina).

Al momento infatti la squadra azzurra è impegnata sul catino norvegese di Lillehammer per un periodo di allenamento che proseguirà fino a lunedì 23 ottobre, agli ordini del Direttore Tecnico Maurizio Oioli e degli allenatori Giovanni Mulassano, Manuel Machata e Costantino Ughi.

Sono diciassette gli atleti convocati, precisamente Alex Pagnini, Robert Mircea, Josè Obou Delmas, Mattia Variola, Patrick Buamgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, Fabio Batti, Nicola Ceresatto, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Martin Huber, Giada Andreutti, Noemi Cavalleri, Giulia Chenet e Tania Vicenzino.

Ricordiamo che il primo appuntamento della rassegna itinerante si aprirà con il bob a due maschile (17 novembre), per poi proseguire sabato 18 e domenica 19 con due gare del bob a quattro.

