Basket: Virtus Bologna corsara nel finale a Villeurbanne, ASVEL di Pozzecco battuto in Eurolega

Quarta vittoria su cinque partite in Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna. A dirlo sembra quasi difficile da credere, ma le V nere sono davvero ai piani alti, o per meglio dire nel gruppo delle seconde della massima competizione continentale. Sbancato l’Astroballe di Villeurbanne, dove l’ASVEL cede per 84-87 nella prima di Gianmarco Pozzecco, con gli uomini di Luca Banchi che si impongono grazie a un ottimo Tornike Shengelia da 18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist; top scorer è Isaia Cordinier con 20, bene anche Marco Belinelli con 16. Dall’altra parte 16 di Youssoupha Fall, 14 di Joffrey Lauvergne e 8 (con 10 assist) di Paris Lee.

Primo quarto particolarmente equilibrato all’Astroballe, con Fall da una parte e Cordinier dall’altra che si prendono la scena almeno fino al 6-9. Shengelia guadagna due liberi per il +5, subito replicato dalla tripla di Lauvergne che apre la strada al 7-0 dei transalpini. Banchi deve chiamare timeout, e a questo risponde ancora Cordinier con il pari. Si va sul punto a punto fino alla tripla di Dobric che significa 18-21 dopo 10′.

Nel secondo periodo comincia bene Cacok, che cerca di far allungare la Virtus solo per vedere De Colo riportare tutto in parità dopo 14′. L’ASVEL prova a scappare con Jackson, solo che Smith, dopo il timeout, è lesto a fermare l’emorragia francese, sebbene la difesa dei padroni di casa sia un problema da superare. Fall cerca di far gioire l’Astroballe, ma le V nere sono sempre lì, soprattutto con Belinelli. Tre liberi concessi da Shengelia a Lee chiudono la prima metà di gara sul 42-39.

Shengelia ricomincia facendosi perdonare, e dopo il canestro di Lighty arriva il parziale di Belinelli e Hackett che vale uno 0-7 e il 44-48. Jackson e Lee da tre pareggiano (50-50), la lotta rimane sempre indecifrabile. Ritornano avanti i francesi con Lauvergne e De Colo, da tre Mickey e Shengelia rispondono ed è ennesimo sorpasso. Dal punto a punto, e da un De Colo che non vuole cedere, si arriva a Shengelia che sigla il 63-65 degli ultimi 10′.

Scott non perde tempo a pareggiare proprio al rientro sul parquet, solo per poi vedere Dunston che, tra un tap in e un fallo in attacco subito da Fall, si fa fattore quando lo è ancor più Cordinier in un duello tutto di casa con De Colo. Scott e proprio Fall riportano avanti l’ASVEL, Mickey stoppa Lee, Dobric ritrova il vantaggio virtussino. Si va avanti così, con protagonisti diversi, fin quasi al termine. Il vero protagonista nel finale diventa Shengelia, che riporta gli ospiti sul +4; Scott accorcia sul -1, poi il canestro fondamentale lo trova Cordinier che vale i tre punti di vantaggio. Il timeout di Pozzecco non sortisce la tripla di Scott, e solo a 1″6 dal termine Villeurbanne esaurisce il bonus. La rimessa basta per dare la vittoria a Bologna.

ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-87

ASVEL: Fall 16, Lauvergne 14, Scott 13, De Colo 12, F.Jackson 8, Lee 8, Lighty 4, Lombahe-Kuhadi 4, Egbunu 3, E.Jackson 2, Yaacov, Dallo. All. Pozzecco

BOLOGNA: Cordinier 20, Shengelia 18, Belinelli 16, Mickey 11, Hackett 6, Dobric 5, Cacok 4, Pajola 3, Dunston 2, Smith 2, Lundberg, Abass. All. Banchi

Credit: Ciamillo