Basket: fuochi d’artificio nella quarta giornata di Serie A. Napoli-Bologna, lunedì da amare. Milano riceve Pesaro

Andiamo a scoprire nel dettaglio temi, uomini e questioni che rappresenteranno una quarta giornata di Serie A pronta a regalare moltissimi fuochi d’artificio. La massima serie sta arrivando a uno dei primi punti di svolta, giacché è da qui che si comincia a fare un pensierino a quelle Final Eight di Coppa Italia che, per molte, è un obiettivo e per altre una speranza.

Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino (Sabato 28 ottobre, ore 19:30)

Con la questione Kamar Baldwin (assente da Bourg-en-Bresse) ancora aperta, la Dolomiti Energia affronta la complicata trasferta di Brescia. Ma lo fa con una certa fiducia, che arriva dalla vittoria a Panevezys contro il Lietkabelis, giunta per un punto e che può ridare respiro alle ambizioni di sesto posto del club trentino. Dal canto suo, la Germani conta sull’importante entusiasmo del 4/4 di questo inizio di stagione, ma la difficoltà per gli uomini di Alessandro Magro sarà quella di confrontarsi con una squadra che, nelle sue parole, è diversa dalle solite.

Banco di Sardegna Sassari-Bertram Derthona Tortona (Sabato 28 ottobre, ore 20:30)

Se sul fronte della squadra ospite le cose vanno tutto sommato in maniera regolare tra campionato ed Europa, è impossibile dire lo stesso per una Dinamo che forse mai in Serie A aveva vissuto un esordio tanto difficile. E, in Champions League, è arrivata anche la grana di un’assurda sconfitta contro l’AEK Atene. Piero Bucchi continua a sottolineare il fatto che tre quinti del quintetto base sono privi di una reale preparazione, per varie ragioni. Dagli ambienti Bertram filtra un certo timore per quello che può fare Ousmane Diop, ma la fiducia è decisamente dalla parte dei piemontesi.

Givova Scafati-Vanoli Cremona (Domenica 29 ottobre, ore 16:00)

I campani continuano nella ricerca del meglio per un inizio di stagione che ha mostrato parecchie buone cose: dall’impatto di Kruize Pinkins a David Logan che continua a fare ciò che vuole a quarant’anni abbondanti, fino al tentativo di Alessandro Gentile di tornare ad avere un impatto importante. Arriva al PalaMangano Cremona, squadra che finora non ha raccolto che una vittoria, ma dall’alto potenziale offensivo che, a partire dal trio Lacey-Pecchia-Denegri, può esplodere in qualsiasi momento.

EA7 Emporio Armani Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro (Domenica 29 ottobre, ore 17:00)

Vento di parziali cambiamenti per la Vuelle nella trasferta del Mediolanum Forum di Assago. Con Gavin Schilling in partenza, infatti, è tutto fatto per il ritorno di Egidijus Mockevicius, in arrivo dai BC Wolves, ufficialmente di Vilnius, ma praticamente con una (pesante) influenza a trazione Dubai. Milano ha bisogno di rimettere a posto qualche meccanismo dopo la brutta sconfitta subita a Berlino in Eurolega. E avrà anche un periodo complesso, perché il recupero con il Maccabi Tel Aviv di martedì imporrà a Ettore Messina un certo risparmio di energie.

Happy Casa Brindisi-Estra Pistoia (Domenica 29 ottobre, ore 17:30)

Prima uscita dell’Happy Casa nella sua nuova versione. Non c’è più Fabio Corbani in panchina, ed è stato ingaggiato Dragan Sakota per il resto della stagione. Domenica, però, sul ponte di comando siederà, per ragioni di tempi tecnici per il trasferimento dell’allenatore serbo, Marco Esposito, già nella storia perché in questo modo diventa il primo allenatore brindisino a sedersi su una panchina di Serie A. Match già importantissimo per entrambe le squadre, a quota zero e ritrovatesi per ragioni diverse nel caos: l’una deve ritrovare un’identità, l’altra qualche problema con gli infortuni l’ha avuto.

Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese (Domenica 29 ottobre, ore 18:15)

La scelta per il match in chiaro su DMAX è ricaduta qui, e forse non è un caso. Del resto, di temi ce ne sono in abbondanza. Se ne citeranno solo alcuni: la Reyer viaggia in un dilemma, nel senso che è a pieno regime in Italia, ma fatica a ingranare in Europa dove è 1-3 (ma si è sbloccata con una bella vittoria contro la Joventut Badalona). Momento al top per Marco Spissu, mentre dall’altra parte i problemi di Varese sono parecchi, a cominciare da quella che non sembra essere una chiara congiunzione trovata tra il metodo di Bialaszewski e la reale natura di una squadra che, l’anno precedente, aveva tutt’altro stile.

Unahotels Reggio Emilia-Nutribullet Treviso (Domenica 29 ottobre, ore 19:30)

Passa anche dalla sfida contro una delle tre ultime in classifica l’attuale bella dimensione di Reggio Emilia, nel gruppo delle quarte con 3 vittorie su 4 (e Milano come unica sconfitta) e che sta avendo solo benefici dalla sapiente guida di Priftis in panchina. La formazione trevigiana, però, ha mostrato più che buoni segnali nel derby perso contro Venezia: la fiducia per portare a casa un colpo importante al PalaBigi c’è, ma passa dalla chance di avere qualcuno che faccia le funzioni di Ky Bowman, ai box per un mese.

GeVi Napoli-Virtus Segafredo Bologna (Lunedì 30 ottobre, ore 20:30)

A voler cercare la voce “big match” della quarta giornata, questo è il capitolo al quale si giunge. Napoli sta vivendo un inizio di campionato che poteva essere difficilissimo e, invece, si sta trasformando in qualcosa di entusiasmante, tanto da riempire a più riprese il PalaBarbuto come accade nelle grandi occasioni e accadeva in passato per altre versioni e società partenopee succedutesi nel tempo. La Virtus, dal canto suo, sta dimostrando che l’effetto Banchi si sente eccome anche dopo un mese dall’insediamento. E, tra campionato ed Eurolega, è fuor di dubbio la squadra che più sta trovando una forma ideale almeno in questo inizio d’annata.

