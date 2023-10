Basket, Serie A 2023/2024: Milano sconfigge Treviso nella prima giornata. Vittorie per Venezia e Brescia

È proseguita oggi pomeriggio la prima giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Trento e Cremona, vinto dalla squadra di Galbiati per 91-84, si sono disputati nelle scorse ore altri quattro incontri: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

UMANA REYER VENEZIA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 76-60 (17-12, 18-12, 21-15, 20-21)

Venezia vince all’esordio stagionale contro Tortona con un netto 76-60 e conquista i primi due punti in campionato Pronti, via e i padroni di casa volano subito sul 13-3 con la coppia Tessitori-Tucker. La squadra ospite non ci sta e si riavvicina fino al -3 (13-10), ma subito dopo i ragazzi di Spahija tornano a fare male in attacco e allungano addirittura fino al +15 (32-17), prima di concludere il primo tempo sul +11 (35-24).

Al rientro dagli spogliatoi la compagine veneta continua a mostrare maggiore qualità (mentre dall’altra parte Tortona fatica sempre più) e prima arriva sul +16 con le triple di Spissu e Simms e poi, sul finire di terzo quarto, raggiunge il +17 con due tiri liberi e una penetrazione vincente di Wiltjer (56-39). Nell’ultima frazione Venezia gestisce comodamente il vantaggio e chiude il match con un netto +16 (76-60).

TOP SCORER

Venezia: Wiltjer 19, Tucker 10, Tessitori 10, Parks 10

Tortona: Daum 16, Dowe 15, Thomas 10

GERMANI BRESCIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-79 (26-20, 21-21, 15-22, 19-16)

Bella vittoria per Brescia, che batte Pesaro per 81-79 grazie a un ottimo quarto periodo. La partita comincia con grande equilibrio, tant’è che dopo sette minuti il punteggio dice 20 pari. Poi Massinburg e Akele salgono in cattedra e permettono alla squadra lombarda di allungare fino al +14 (34-20). Lo scatto di Brescia fa male a Pesaro, che per alcuni minuti fa fatica a rialzarsi. Poi, però, nella seconda parte di secondo periodo la squadra marchigiana trova coraggio e con il trio Totè-Bluiett-Tambone riesce ad accorciare addirittura fino al 41-39, prima di calare un po’ nel finale e terminare dunque il primo tempo sul -6 (47-41).

Dopo la pausa lunga Pesaro comincia decisamente meglio e in poco tempo aggancia Brescia sul 56-56. Il terzo quarto prosegue poi punto a punto e termina con gli ospiti avanti di 1 (62-63). La partita si sposta dunque al quarto periodo, e qui l’equilibrio continua a regnare. Si arriva così ai -27” dalla fine con gli ospiti avanti di 1 (78-79) dopo il 2/2 ai liberi di Ford e a questo punto la tensione si alza alle stelle. A 14” dal termine Christon riesce ad appoggiare a canestro, permettendo alla sua squadra di compiere il sorpasso. Sul ribaltamento di fronte Pesaro manca invece il bersaglio con Bamforth, non riuscendo dunque ad effettuare il controsorpasso sugli avversari. Con 2” da giocare Mazzola commette subito fallo su Cobbins, che dalla lunetta segna il primo e sbaglia il secondo, facendo così terminare la partita subito dopo il rimbalzo. Vince Brescia per 81-79.

TOP SCORER

Brescia: Christon 11, Cournooh 11, Bilan 10, Gabriel 10

Pesaro: Bluiett 21, Totè 16, Tambone 13,

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GEVI NAPOLI BASKET 90-111 (19-27, 21-28, 22-31, 28-25)

Largo successo del Napoli sul campo di Sassari. Dopo un inizio abbastanza equilibrato (14-17), gli ospiti alzano il ritmo e si portano sul +8 prima della fine del primo quarto (19-27). In apertura di secondo periodo il distacco tra le due squadre rimane pressoché invariato, poi la compagine campana aumenta l’intensità e in chiusura di primo tempo vola sul +15 soprattutto grazie alle triple di Zubcic e Lever (40-55).

Al rientro dagli spogliatoi Napoli continua a essere devastante in attacco e con il magico trio Zubcic-Pullen-Sokolowksi allunga addirittura fino al +24 (62-86). Nell’ultimo quarto il match non ha più nulla da dire e si arriva così velocemente sul 90-111 finale che può far sorridere la squadra campana.

TOP SCORER

Sassari: Diop 15, Mckinnie 15, Kruslin 13

Napoli: Sokołowski 23, Zubcic 20, Pullen 17

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 86-80 (17-24, 21-16, 24-21, 24-19)

Inizia con una vittoria contro Treviso la stagione dei campioni della scorsa stagione. Al Mediolanum Forum partono però meglio gli ospiti, che con un subito vivace Paulicap si portano sul +11 (2-13). Milano accusa il colpo, ma dopo qualche minuto a terra riesce a rialzarsi e ad agguantare gli avversari sul 27 pari. Il match prosegue poi punto a punto per parecchi giri d’orologio a alla fine il primo tempo si conclude con Treviso avanti di 2 dopo i due liberi di Booker a 2” dalla sirena (38-40).

Dopo l’intervallo lungo arriva subito il pareggio di Milano con Tonut e poi, dopo qualche minuto di tranquillità, la squadra di casa riesce ad allungare con le triple di Pangos (60-51). Gli ospiti però non ci stanno e con un super Bowman accorciano fino al -1 prima del termine del terzo periodo (62-61). A questo punto tutto si sposta alla quarta frazione, dove si prosegue con grandissimo equilibrio fino all’80-79. Poi, con ancora due minuti da giocare, il gruppo di Messina tira fuori maggiore qualità nel momento del bisogno e con i tiri liberi di Tonut, Mirotic e Shields vola sull’86-80. Per Treviso è il colpo del ko: negli ultimi 26” non arrivano più canestri e la squadra di casa vince dunque all’esordio stagionale in campionato.

TOP SCORER

Milano: Shields 22, Poythress 16, Mirotic 12

Treviso: Young 14, Paulicap 13, Booker 13

Credit: Ciamillo