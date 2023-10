Basket, l’Olimpia Milano cede contro il Maccabi Tel Aviv in Eurolega. Terzo ko consecutivo

L’Olimpia Milano non riesce ad invertire la rotta in Eurolega! I meneghini, infatti, vengono sconfitti per 90-98 dal Maccabi Tel Aviv nel recupero della seconda giornata della regular season 2023-2024. Esattamente come capitato la settimana scorsa a Berlino contro l’Alba, Milano cede di schianto nel finale sotto i colpi degli avversari dopo aver condotto per 30′ toccando anche il vantaggio in doppia cifra nel secondo quarto. Tra 48 ore si ritorna in campo sempre al Forum contro l’AS Monaco: servirà una prestazione decisamente diversa per invertire la rotta e non compromettere il cammino europeo.

Nikola Mirotic è il top scorer dei campioni d’Italia con 24 punti, insieme a Shavon Shields che ne mette 22 a referto. Tra le fila degli ospiti 21 punti di Jasiel Rivero e 20 di Lorenzo Brown.

Match equilibrato fin dalle prime battute, con Maodo Lo e Nikola Mirotic che rispondono a Lorenzo Brown a suon di triple (6-5). James Webb III tiene gli ospiti avanti (8-10), ma due liberi di Mirotic ed una bomba di Voigtmann riportano prontamente l’Olimpia Milano in vantaggio (13-12). Contro-sorpasso del Maccabi con Colson e Brown (17-20), ma l’ex Barcellona è in stato di grazia e va già in doppia cifra a quota 12 punti col piazzato del +2 (22-20). Milano prende le redini della partita e si porta a +5 con Voigtmann (27-22), con Colson che fa 2/2 ai liberi poco dopo (29-25). La tripla di Kevin Pangos vale il 32-25 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione l’EA7 Emporio Armani prova a conservare un margine di sicurezza sugli avversari, con Tonut prima e Shields poi che portano Milano a +10 (37-27). Reazione immediata degli israeliani con un parziale di 7-0 che gli consente di accorciare a -3 (37-34): time-out di Ettore Messina, con Shields che da due scuote i compagni (39-34). Il Maccabi sembra però essersi rinvigorito e torna a mordere le caviglie ai meneghini con Rivero (39-38), ma quattro punti in fila di Poythress e Voigtmann rimettono due possessi pieni di margine a -3’59” dalla seconda sirena (44-38). Il centro tedesco fa 1/2 a cronometro fermo (47-40), ma i gialloblù non mollano la presa e si rifanno prontamente sotto (47-44). Poythress da due fa respirare l’Olimpia (49-44), mentre Nebo accorcia ancora per il -1 (49-48). Una bomba del solito Nikola Mirotic ed un piazzato di Nebo fissano il punteggio sul 52-50 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Milano torna a premere sull’acceleratore con la tripla di Shavon Shields e due canestri consecutivi del duo tedesco Lo-Voiugtmann (59-52), ma Colson si fa subito spazio in area e subisce fallo chiudendo poi il 2+1 (59-57): il Maccabi non arretra di un centimetro, con Lorenzo Brown perfetto dall’arco per il sorpasso ospite (59-60). Ancora Voigtmann – che aggiorna il bottino personale a quota 16 punti – riporta l’Olimpia davanti (63-62), con il centro campione del Mondo che si presta anche al ruolo di assist-man per Shields (65-62). Mirotic mantiene Milano a +3 (67-63), seguito a ruota da Voigtmann (69-67). La compagine israeliana rimane a contatto con la tripla di Blatt (69-67), impattando nel punteggio con i liberi di Rivero (69-69). L’ala grande cubana trova i punti del nuovo vantaggio (69-71), ma Shavon Shields fa esplodere il Forum con la tripla per il contro-sorpasso meneghino (72-71). Due liberi ed un piazzato di Rivero mantengono il +3 per il Maccabi all’ultima pausa breve del match (72-75).

Kyle Hines appoggia subito per il -1 nel quarto conclusivo: l’Olimpia batte un colpo (74-75), con gli ospiti che reagiscono col 2+1 di Cleveland (74-78). Non trema la mano a Nikola Mirotic a cronometro fermo (76-78), con Colson che in contropiede appoggia il pallone del +5 (76-81): coach Ettore Messina chiama subito time-out per cercare di far ragionare i suoi giocatori. Mirotic suona la carica da lontano: bomba e -2 (79-81), il Forum si scalda quando si entra negli ultimi 5’ di partita. Altro break israeliano con Nebo e Rivero (79-85), ma Shavon Shields è micidiale dall’arco: bomba in transizione e -1 (84-85), ma Brown risponde con la stessa moneta (84-88) dopo il time-out. Webb III sfrutta il tabellone (84-90), con il playmaker di passaporto spagnolo che spara un’altra tripla per il +9 (84-93): il Maccabi prova a scappare con meno di due minuti rimasti sul cronometro, ma Capitan Melli si carica la squadra sulle spalle con il canestro pesante (87-93). Alley-oop perfetto di Nebo su assist di Blatt (87-95) che suona come una sentenza per la sfida odierna. Una bomba di Shavon Shields e due liberi di Lorenzo Brown fissano così il punteggio finale sul 90-98 con cui l’Olimpia Milano cade al Forum contro il Maccabi Tel Aviv ed incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurolega.

IL TABELLINO DEL MATCH

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 90-98 (32-25, 20-25, 20-25, 18-23)

Olimpia Milano: Lo 6, Poythress 7, Pangos 4, Tonut 2, Melli 5, Ricci, Flaccadori ne, Hall, Shields 22, Mirotic 24, Hines 2, Voigtmann 18.

Maccabi Tel Aviv: Cleveland 15, Webb III 6, Brown 20, Menco, Sorkin, Dibartolomeo, Rivero 21, Cohen 2, Nebo 14, Blatt 4, Colson 16.

Credit: Ciamillo