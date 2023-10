Basket: Trento fatica, ma nell’overtime supera il Turk Telekom in EuroCup

Si è conclusa alla Il T Quotidiano Arena la sfida tra Trento e Ankara, valevole per la quinta giornata dell’EuroCup di basket. Match tra due squadre obbligate a vincere per risalire la china e sfida molto equilibrata. Ecco come è andata.

Soffre a inizio match Trento, che subisce un paio di canestri e trova i primi punti dopo un minuto e mezzo con la tripla di Grazulis. Dopo il difficile avvio il match si incanala sul grande equilibrio e solo nel finale del primo quarto il Turk Telekom Ankara riesce a piazzare un piccolo break e andare al primo riposo avanti 16-19.

Trento che inizia molto meglio il secondo quarto, con Cooke, Grazulis e Baldwin che piazza un parziale di 9-0 per portarsi avanti e provare ad allungare. Rispondono, però, i turchi che si rifanno subito sotto e match che non si sblocca dal grande equilibrio. Prova sempre Trento a scappare, ma i turchi non si distraggono e si va all’intervallo sul 40-38 per i padroni di casa.

Dopo un botta e risposta a inizio ripresa, sono i padroni di casa a cambiare per primi marcia con la tripla di Ellis e poi la giocata da tre di Grazulis che vale il +7. Poi arriva addirittura la giocata da quattro punti di Ellis, con il fallo di Palmer Jr. e Trento che tocca il +9. Sono proprio Grazulis ed Ellis a fare la differenza, con i padroni di casa che mantengono un buon vantaggio, anche se Ankara non li lascia scappare via. Anzi, nel finale di quarto sono i turchi ad accelerare e un parziale di 6-0 impatta il match e si va all’ultimo riposo sul 64-64.

Ritrovato l’equilibrio le due squadre continuano a rispondere colpo su colpo ai canestri avversari. Una tripla di Adams dà il +2 ad Ankara, che prova a spingere a metà ultimo quarto per scappare via. Pareggia, però, Baldwin a 2’ dalla sirena e si continua a lottare punto a punto alla Il T Quotidiano Arena. Due liberi di Grazulis riportano avanti Trento, ma dalla lunetta risponde il Turk Telekom e si resta in perfetta parità a un minuto dalla fine. A 6” dalla fine arriva il canestro di Wallace che sembra dare il vantaggio ai turchi, ma il Challenge cancella il canestro e si va ai supplementari.

E nei supplementari segna prima Ankara, ma poi arriva la tripla di Ellis per il vantaggio dei padroni di casa. Non si sblocca un equilibrio che da oltre 40 minuti la fa da padrone a Trento, con i turchi che vanno sul +2, ma Baldwin da oltre l’arco riporta avanti i padroni di casa. Poi arriva l’antisportivo a Wallace che regala a Trento il +3 e possesso a 1’25” dalla fine. E la tripla di Grazulis fa esplodere la Il T Quotidiano Arena e +6 per i padroni di casa. Torna a -3 la squadra ospite, ma due liberi del solito Ellis (21 punti per lui) chiudono il discorso sul 101-96 per Trento.

