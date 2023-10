Basket, la Virtus Bologna ospita l’Alba Berlino in Eurolega: le V Nere vogliono la seconda vittoria consecutiva

Domani sera la Virtus Bologna tornerà finalmente in campo per disputare la terza giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. I ragazzi di Luca Banchi affronteranno, davanti al pubblico amico (al PalaDozza), l’Alba Berlino alle ore 20:30: in palio ci saranno dei punti importanti per la regular season.

Dopo il grandissimo successo della settimana scorsa sul parquet di Monaco (53-89), le V Nere non hanno nessuna intenzione di fermarsi e domani andranno dunque a caccia della seconda vittoria consecutiva, che sarebbe anche la seconda affermazione stagionale in Eurolega, dopo la sconfitta nella prima giornata contro lo Zalgiris (79-82).

L’impegno della squadra emiliana non sarà però ovviamente semplice, perché dall’altra parte ci sarà una squadra giovane con elementi di qualità e, soprattutto, con grande voglia di rivalsa in seguito alle due sconfitte nelle prime due giornate contro Bayern Monaco (per 80-68) e Baskonia (86-91). Saranno diversi i giocatori da tenere d’occhio nella compagine allenata da coach Israel Gonzalez, a partire da Tim Schneider (17 punti nella partita contro il Baskonia) e dal centro Johannes Thiemann (12.5 punti e 7.5 rimbalzi a match finora), passando per i giovani italiani Gabriele Procida e Matteo Spagnolo (entrambi autori di 12 punti nell’ultimo incontro di Eurolega) ed arrivando a Louis Olinde (11.5 punti di media) e Matt Thomas (8.0 punti, 4.0 rimbalzi e 3.0 assist di media).

Per vincere la Virtus Bologna dovrà giocare una partita di grande concentrazione. Servirà cinismo in zona offensiva (la speranza è di rivedere un’ottima percentuale da tre come nel match contro Monaco, dove le V Nere hanno realizzati ben 16 triple su 31 tentativi) ed attenzione in difesa. Banchi avrà dunque bisogno di un’ottima partita da parte suoi big (da sottolineare che finora il miglior realizzatore in Eurolega per la squadra emiliana è stato Tornike Shengelia, con i suoi 14,5 punti di media), ma anche del massimo contributo delle seconde linee, che dovranno tenere alto il ritmo non appena entreranno dalla panchina per far rifiatare gli altri. A questo punto non rimane che attendere ancora qualche ora per conoscere l’esito di questo incontro. L’appuntamento, ricordiamo, è fissato per domani alle 20.30: vietato mancare.

Credit: Ciamillo