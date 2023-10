Basket, Varese si complica la vita, ma alla fine espugna Nicosia in Europe Cup

Si è appena conclusa la sfida valevole per la prima giornata dell’Europe Cup di basket e alla Costas Papaellinas Arena di Nicosia, a Creta, i padroni di casa del Keravnos BC hanno ospitato l’Itelyum Varese. Un esordio con mille insidie per i lombardi, reduci da due sconfitte in campionato e da un avvio di stagione difficile. Ecco come è andata.

Partono meglio i padroni di casa, che nelle prime fasi del match vanno sul 5-2, con una tripla di Raynere Thornton che dà una scossa al match. Ma Varese risponde subito con Gabe Brown da oltre l’arco, poi è lo stesso giocatore a firmare il sorpasso dalla lunetta, mentre la tripla di Sean McDermott vale il +5 per i lombardi dopo 3 minuti di gioco. Si è bloccato il Keravnos BC e ancora McDermott li punisce da oltre l’arco e Varese scappa via. Reagisce la squadra di Nicosia, che torna a -4, ma Tomas Woldetensae riallunga per i lombardi. Ed è lo stesso giocatore a firmare la tripla che manda le squadre al primo stop sul 23-15 per Varese.

A inizio secondo quarto il canestro di Vincent Shahid vale la doppia cifra di vantaggio per i lombardi, che non sono intenzionati ad abbassare la guardia e a rallentare. Due schiacciate consecutive valgono il +14, con Il Keravnos BC che non sembra in grado di reagire. Ci prova Angel Nunez con una tripla e i ciprioti tornano in singola cifra di vantaggio, ma Varese non si deconcentra e risponde subito. Nel finale del primo tempo nuova accelerata degli italiani, che con le triple di McDermott e due volte Shahid va sul +18 e il primo tempo alla fine si chiude ancora con un canestro di Vincent Shahid per il 51-31 per Varese.

Un parziale di 8-0 per il Keravnos BC è un campanello d’allarme per i lombardi a inizio ripresa, che non possono dare per chiusa la pratica cipriota. Serve una tripla di Gabe Brown dopo oltre 2 minuti di gioco per ridare fiato a Varese, ma è l’unico spunto degli ospiti, con il parziale per i ciprioti che sale sul 15-3 e porta i padroni di casa sul -8. Si sblocca dalla lunetta Varese, che però fatica veramente tanto in questa ripresa, e una tripla di Stylianou riporta i padroni di casa sul -7. Una giocata da tre punti di Willie Cauley-Stein è fondamentale per riportare in doppia cifra di vantaggio l’Itelyum, mentre poco dopo una tripla di Brown vale il +12 e ospiti che finalmente hanno ritrovato il loro gioco. Così si va all’ultimo stop con Varese avanti 66-56.

Sono ancora Brown e Cauley-Stein a iniziare l’ultimo quarto sul piede avanzante e Varese che va subito sul +14. Ora Varese può gestire il vantaggio, stando attento a non concedere nuovi parziali come nel terzo quarto al Keravnos BC e portare a casa la vittoria all’esordio in Europe Cup. Così, trascinato dai 23 punti di Vincent Shahid, i 20 di Gabe Brown e i 15 di Willie Cauley-Stein, oltre ai 16 assist di Olivier Hanlan, Varese esordisce vincendo in trasferta a Nicosia e superando 80-95 il Keravnos BC.

Foto: fiba.basketball