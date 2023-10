Basket, i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Stefano Tonut si prende Milano

Giornata piuttosto importante per definire qualche questione di classifica in più, la terza di Serie A 2023-2024. In chiave italiana, invece, piuttosto avara di soddisfazioni. Resta però che chi ha inciso l’ha fatto con particolare vigore, nonché in molti modi diversi.

MVP italiano, miglior giocatore del contingente azzurro nel massimo campionato, è Stefano Tonut: 16 punti, 4 rimbalzi, 4 palle recuperate e 2 assist per 25 di valutazione nel successo dell’EA7 Emporio Armani Milano sull’Unahotels Reggio Emilia per 79-68. Una performance, la sua, che si configura come prima vera volta in questo campionato in cui il figlio di Alberto si prende l’Olimpia e la trascina all’interno di un sabato da 23/30 (76,7%) da due che non è decisamente poco.

La Virtus Bologna passa a Trento, e lo fa con il merito di Awudu Abass (15 punti e 4 rimbalzi), nonché di una versione particolare di Daniel Hackett: ok, solo 2 punti, ma 7 assist che dicono tutto sul fatto che, delle volte, basti far girare la palla. Ritornando su Abass, vale la pena rimarcare come, se in Eurolega Banchi non ne ha ancora fatto particolare uso, in Italia abbia già piazzato due prestazioni di livello (l’altra è quella contro Milano in Supercoppa).

A Brescia si festeggia il successo, e il primato in classifica, su Napoli anche con la bella prestazione all around di Amedeo Della Valle, autore di 8 punti, 4 rimbalzi e 6 assist nella vittoria della Germani. In evidenza anche John Petrucelli: per lui 12 e 6 rimbalzi. Altre notizie positive da differenti campi: i 16 di Matteo Tambone che fanno volare Pesaro a Brindisi, il valido supporto di Alessandro Gentile, con 8 punti, 3 assist e 2 stoppate, alla coppia Logan-Pinkins in Scafati-Pistoia.

Credit: Ciamillo