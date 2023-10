Basket: Weems fa volare Tortona, Logan trascina Scafati nelle ultime della 3a giornata di Serie A

Si chiude sotto il segno degli esperti della Serie A la terza giornata del massimo campionato. Da una parte, a Scafati, David Logan spiega ancora pallacanestro in abbondanza. Dall’altra, invece, a espugnare Varese ci pensa un gran Kyle Weems, che fa valere il proprio status di top di gamma.

GIVOVA SCAFATI-ESTRA PISTOIA 85-77

Successo spettacolare, quello che arriva da parte della Givova al PalaMangano, e che basa tantissimo sull’accoppiata Logan (29 punti)-Pinkins (20). Non basta a Pistoia il rientro di Jordon Varnado, MVP della scorsa A2 e perno fondamentale della squadra. Proprio lui è l’uomo che tenta di tenere attaccata l’Estra nelle prime fasi, solo che Logan, a quarant’anni, fa capire che non è ancora il caso di darlo per prossimo a chiudere baracca, anzi. Se a fine primo quarto è 21-16, il secondo vede Pinkins dare sfogo del proprio meglio sul parquet. Si smuove anche Gentile ed è 34-21, con il vantaggio che rimane pressappoco su quel terreno: 43-30 all’intervallo. A tornare in campo sono sia Pistoia che (soprattutto) Moore, che riesce stavolta a dare ritmo e punti. Pinkins e Nunge ristabiliscono delle buone distanze, Logan continua a cooperare e a 10′ dal termine è 65-53. La squadra ospite prova fino all’ultimo a rientrare, ad ogni modo: dal 74-60 Moore, Ogbeide e Varnado sono spettacolari nel riportare a 4 le lunghezze di ritardo con 1’30” da giocare. Hawkins trova anche il gioco da tre punti del -3, solo che Logan da tre non è proprio dell’avviso di volere brividi: tripla, 83-77 e sostanziale chiusura.

TOP SCORER

SCAFATI – Logan 29, Pinkins 20, Nunge e Gentile 8

PISTOIA – Varnado 24, Moore 18, Ogbeide 14

OPENJOBMETIS VARESE-BERTRAM DERTHONA TORTONA

Battaglia vera a Masnago, fino all’ultimo momento. L’inizio è particolarmente equilibrato, anche se alla tripla di Dowe risponde un parziale con tanto McDermott che vale il 9-3 Varese. In generale, se Brown e Hanlan colpiscono dentro e fuori dall’arco, Daum e Obasohan rispondono presente: 18-18, poi Strautins chiude sul 23-24 i 10′ iniziali. Baldasso carica i suoi (23-29), Hanlan e McDermott riportano Varese in scia, con Cauley-Stein che collabora per il sorpasso. Ancora punto a punto, con Weems che inizia a farsi sentire, poi Obasohan in contropiede firma il 40-41 dell’intervallo. Si riparte con la schiacciata di Cauley-Stein, prima di un festival di triple che porta l’Openjobmetis sul +7 (51-44). Daum e Weems, insieme a Radosevic, riportano gli ospiti a contatto e, anzi, c’è il controparziale di 2-14. Hanlan e Baldasso si scambiano un paio di favori da tre, 58-61 a 10′ dal termine. A questo punto succede di tutto, con agganci, sorpassi, controsorpassi, l’allungo di Tortona sul 69-55 rintuzzato ancora dai padroni di casa. Sul 74-77 arriva il colpo di Hanlan che significa 77-77. Timeout, Weems trova la tripla frontale del +3. Altro timeout, Obasohan concede a Hanlan tre liberi: primo sbagliato, secondo segnato, terzo sbagliato apposta, Obasohan si fa perdonare spazzando via e dando alla Bertram la vittoria.

TOP SCORER

VARESE – Hanlan 24, Brown 17, McDermott 12

TORTONA – Weems 22, Obasohan 13, Dowe 11

CLASSIFICA

1 Bologna, Venezia, Varese 6

4 Napoli, Milano, Trento, Tortona, Reggio Emilia 4

9 Cremona, Pesaro, Varese, Sassari, Scafati 2

14 Pistoia, Treviso, Brindisi 0

