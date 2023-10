Calendario Serie A basket: orari partite 28-30 ottobre, programma, streaming, guida DAZN, Eurosport e DMAX

Per la Serie A si arriva alla quinta giornata, che ha già visto cambiare una panchina (quella di Brindisi). Si naviga su tre giorni invece che su due, il che consentirà in qualche modo di diluire emozioni sui parquet d’Italia da Nord a Sud (anzi, questa volta forse più a Sud che a Nord).

Doppio confronto di sabato, perché si parte con Brescia-Trento e prosegue con Sassari-Tortona. Di queste è senza dubbio la Dinamo a cercare ancora una propria chiara identità, soprattutto dopo l’inizio negativo in Italia ed Europa. La domenica si apre a Scafati, con la Givova che ospita Cremona a metà classifica. Milano riceve la visita di Pesaro, che finora non ha avuto particolare fortuna. Per quel che riguarda Brindisi, invece, la prima con Dragan Sakota in panchina al posto di Fabio Corbani è la sfida tra ultime con Pistoia. Ricerca di chiarimenti sulla propria identità per Varese nella trasferta di Venezia, mentre Reggio Emilia vuole impedire a Treviso di sbloccarsi. Infine, Napoli vuole far entusiasmare ancora il PalaBarbuto in un lunedì di Virtus Bologna.

Di seguito il programma completo delle partite della quinta giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese; su Eurosport 2 andranno Sassari-Tortona e Napoli-Virtus Bologna. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

QUINTA GIORNATA

Sabato 28 ottobre

Ore 19:30 Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino

Ore 20:30 Banco di Sardegna Sassari-Bertram Derthona Tortona – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 29 ottobre

Ore 16:00 Givova Scafati-Vanoli Cremona

Ore 17:00 EA7 Emporio Armani Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 17:30 Happy Casa Brindisi-Estra Pistoia

Ore 18:15 Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 19:30 Unahotels Reggio Emilia-Nutribullet Treviso

Lunedì 30 ottobre

Ore 20:30 GeVi Napoli-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Eurosport 2



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Venezia-Varese), Eurosport 2 (Sassari-Tortona, Napoli-Virtus Bologna)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Venezia-Varese, Sassari-Tortona, Napoli-Virtus Bologna), DAZN (tutte le partite)

