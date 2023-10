Basket femminile: Schio cede nel finale al DVTK, prima sconfitta in Eurolega per il Famila

Al PalaRomare la sera stavolta non sorride al Famila Schio. Prima sconfitta per la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos nella stagione 2023-2024 di Eurolega: a infliggergliela è il DVTK Hun-Therm di Miskolc, che passa nell’impianto delle orange per 55-59 al termine di una partita a basso punteggio e decisa da pochi dettagli. Doppia cifra per Arella Guirantes (15) e Robyn Parks (10) da una parte e di Reka Lelik (13) e Darcee Garbin (11) dall’altra.

Primi minuti che vanno nel segno dell’equilibrio, con Guirantes e Keys da una parte e Garbin dall’altra ad aprire le realizzazioni. Basket di buon livello, quello che si vede sul parquet per buona parte del tempo: il discorso vale per entrambi i lati del campo. Aho si fa sentire sui due lati del campo, Sottana segna e orchestra, ma è la coppia Aho-Charles a chiudere il primo quarto sul 15-18.

Le percentuali si abbassano, e non di poco, nel secondo periodo, con Parks che trova il primo canestro dopo quasi tre minuti. Le difese iniziano a prevalere in maniera totale. Garbin cerca di portare avanti le ungheresi (17-23), ma il trio Guirantes-Verona-Parks, pur nelle difficoltà realizzative scledensi, tiene a galla le tricolori e a metà gara il tabellone dice 26-27.

Si torna sul parquet con il canovaccio che rimane praticamente lo stesso. Sottana e Schio fanno rimettere il naso avanti al Famila, ma è soprattutto Lelik a dare un senso a questa fase. Charles spinge le magiare fino al +6 (32-38), poi Reisingerova e Verona accorciano ancora fino al -1 con cui si va negli ultimi 10′.

Dopo un iniziale botta e risposta tra Reisingerova e il duo Charles-Garbin, l’attacco scledense torna a bloccarsi, il che concede alle ospiti un margine di sei punti a 3’14” dalla fine. Parks e Sottana da tre riaccendono le speranze (49-51), ma il DVTK è sempre, immancabilmente preciso dalla lunetta e, dall’altra parte, a costare il match è una pessima rimessa di Guirantes che Keys non ha la chance di controllare.

BERETTA FAMILA SCHIO-DVTK HUN-THERM 55-59

SCHIO – Juhasz* 2, Bestagno 2, Sottana 8, Sivka ne, Verona* 8, Guirantes* 15, Crippa, Chagas ne, Parks* 10, Keys* 2, Penna, Reisingerova. All. Dikaioulakos

DVTK – T. Aho ne, Charles* 7, Kanyasi 3, N. Aho* 8, Lelik* 13, Garbin* 11, Tadic 6, Grigalauskyte 4, Tenyer ne, Jovanovic* 7. All. Volgyi

Foto: fiba.basketball