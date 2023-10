Basket femminile, Venezia soffre, ma poi scappa con Kuier e batte Pécs in EuroCup

Si è appena conclusa la sfida valevole per la seconda giornata dell’EuroCup femminile di basket e alla Nemzeti Kosárlada Akademia di Pécs, in Ungheria, le padrone di casa hanno ospitato la Reyer Venezia. Per le venete una vittoria netta all’esordio, mentre le ungheresi erano uscite sconfitte di misura dalla trasferta in Turchia. Ecco come è andata.

Buon avvio per Venezia, che con la tripla di Pan dopo un minuto di gioco mette la testa avanti e obbliga per tutto il primo quarto il Pécs a inseguire. Il match è equilibrato, con le venete che allungano e le ungheresi che chiudono il gap, per i primi sei minuti. A quel punto la Reyer mette a segno un parziale di 8-3 che permette l’allungo, con Matilde Villa (10 punti nel primo quarto) protagonista e si va al primo stop sul 20-14 per le ospiti.

Servono quasi due minuti alle due formazioni per sbloccarsi nel secondo quarto e i primi punti sono per Venezia dalla lunetta con Berkani. Non rallenta la Reyer, che tocca anche la doppia cifra di vantaggio, con le ungheresi che provano una timida reazione, ma non riescono mai a scendere sotto la soglia del -6 di differenza. E nel finale del primo tempo è Kuier che trova i tre punti del nuovo allungo italiano, che le squadre che vanno al riposo sul 36-27 per Venezia.

Non cambia lo spartito nel secondo tempo. Venezia fa la partita, la NKA Universitas Pécs prova a non far scappare via le venete, ma il divario non si sposta e si resta sempre attorno alla doppia cifra di vantaggio per Villa e compagne. Anche quando le ungheresi accelerano, e recuperano fino al -3 a poco meno di 2 minuti dalla fine del terzo quarto, ecco che cinque punti consecutivi di Makurat e un canestro di Matilde Villa valgono di nuovo il +10 e alla fine si va all’ultimo stop sul 50-42 per Venezia.

Come nel secondo quarto, anche l’ultima frazione inizia con le due formazioni che faticano a trovare la via del canestro e servono ancora quasi due minuti prima che la tripla di Sydney Wallace riavvicini le padrone di casa. Villa e Cubaj riallontanano, però, momentaneamente il pericolo e prosegue la caccia alla lepre, con le venete a fare l’elastico nel punteggio. Non riesce, però, la Reyer a chiudere il match, con le ungheresi che restano in partita, anche se a metà quarto una palla rubata da Anna Makurat vale il nuovo +9, mentre poco dopo Cubaj stoppa e Kuier, al suo secondo canestro consecutivo, riporta in doppia cifra Venezia, che ora vede più da vicino il traguardo. Non riesce a reagire più la NKA Universitas Pécs e la tripla di una Kuier scatenata chiude virtualmente il discorso sul +14 a 3’30” dalla fine. Ora Venezia può controllare e, alla fine, imporsi 52-67, con 18 punti di Matilde Villa e 16 di Awak Kuier, decisiva nell’ultimo quarto.

Foto: fiba.basketball