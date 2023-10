Basket femminile, le migliori italiane della 3° giornata di A1. Cubaj e Carangelo decisive, bene anche Olbis Andre’ e Panzera

Nel weekend appena trascorso si è disputata la terza giornata della Serie A1 di basket femminile, dove le portacolori azzurre hanno ben figurato trascinando le proprie squadre alla vittoria. Andiamo a scoprire insieme le migliori giocatrici italiane di quest’ultimo turno.

Nell’anticipo del sabato sera la Virtus Bologna espugna il campo di Battipaglia (47-76) grazie alla doppia doppia sfiorata da Olbis Andre’ (15 punti e 7 rimbalzi), insieme ai 7 punti di Francesca Pasa. Tra le campane, invece, la miglior realizzatrice tricolore è Raffaella Potolicchio con 5 punti.

Vittoria esterna anche per l’Umana Reyer Venezia contro la RMB Brixia (49-87), dove Lorela Cubaj ha sfornato una prestazione monstre da 22 punti. Doppia cifra anche per Francesca Pan, mentre per le lombarde solo 4 punti messi a referto da Elisabetta Tassinari. Debora Carangelo trascina la Dinamo Sassari contro l’Oxygen Roma grazie a 21 punti, con Nicole Romeo ultima italiana ad arrendersi tra le ospiti (11 punti).

Fa saltare il fattore campo, invece, l’Allianz Sesto San Giovanni in quel di Ragusa (69-73). Ilaria Panzera guida le compagne grazie ai 18 punti segnati, con Ilaria Milazzo che ne mette 12 ma non basta ad evitare il ko alle ragusane. Anche Faenza fa la voce grossa fuori casa contro Sanga Milano (67-74), in cui Marzia Tagliamento contribuisce con 11 punti – 9 punti per Stefania Guarnieri tra le fila delle neo-promosse.

Nell’ultimo match in programma la Famila Wuber Schio piega la resistenza di Campobasso (70-58) grazie ai 12 punti equamente divisi tra Jasmine Keys e Costanza Verona, mentre per La Molisana Stefania Trimpoli è la migliore italiana con 4 punti.

Credit: Ciamillo