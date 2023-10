Basket, EuroCup: Trento sconfitta all’esordio in Germania

Inizia con una sconfitta il cammino della Dolomiti Energia Trento nell’EuroCup 2023-2024. La squadra di coach Galbiati si è arresa al Ratiopharm Ulm per 80-70 nella prima sfida valevole per il gruppo B. Una partita equilibrata e che i campioni di Germania hanno fatto loro nei minuti finali, sfruttando anche le troppe palle perse da parte della Dolomiti (addirittura ventiquattro).

A Trento non è bastato un ottimo Davide Alviti, che è risultato il miglior marcatore della Dolomiti con 15 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Andrejs Grazulis (14), Kamar Baldwin (11) e Prentiss Hubb (10). Tedeschi, invece, trascinati dai 18 punti di Dakota Mathias e soprattutto dalla doppia doppia di Trevion Williams, autore di 13 punti e 16 rimbalzi (7 dei quali in attacco).

Buon avvio di Trento, che trova subito un Alviti inspirato dall’arco. C’è grande equilibrio e alla prima sirena è la Dolomiti ad essere in vantaggio, anche solo di due punti (18-16). Trento si porta anche sul +5 nel corso del secondo quarto, ma nel finale di tempo i campioni di Germania rientrano e chiudono avanti all’intervallo (42-38).

Si continua a giocare sul filo dell’equilibrio anche se sono comunque sempre i tedeschi a rimanere avanti nel match. Grazulis ed Alviti pareggiano per Trento, ma ancora il finale di quarto premia i tedeschi, che si presentano avanti di sei punti negli ultimi dieci minuti (60-54). Trento continua a lottare ed è ancora Alviti a firmare il -4, ma Ulm trova i canestri decisivi nel finale con Mathias, che danno la vittoria ai padroni di casa per 80-70.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

RATIOPHARM ULM – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 80-70 (16-18, 26-20, 18-16, 20-16)

Ulm: Dadiet 6, Jensen, Matic, Essengue 7, Bretzel 2, Nunez 9, Klepeisz 5, Figueroa 7, Mathias 18, De Paula 11, Jallow 2, Williams 13

Trento: Ellis 4, Stephens, Hubb 10, Alviti 15, Conti, Forray 5, Cooke Jr., Udom 5, Biligha 6, Ladurner ne, Grazulis 14, Baldwin 11

Credit Ciamillo