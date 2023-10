Basket, EuroCup 2023-2024: per Trento e Venezia via a una stagione dai lati particolari e nuovi

Sta per iniziare una nuova stagione in EuroCup, e quella 2023-2024 porta novità. Dopo la stagione regolare, infatti, a differenza delle scorse annate saranno le migliori sei a essere promosse dai gironi. Di queste, prima e seconda accederanno direttamente ai quarti di finale; per le altre si inizia dagli ottavi. Infine, tornano le serie per semifinali e finale: si va al meglio delle tre partite. Che, per determinare la squadra vincente, è forse un sistema più sensato della gara secca.

L’Italia ritrova due usuali protagoniste, la Dolomiti Energia Trento e l’Umana Reyer Venezia. Due, e non tre, perché Brescia quest’anno ha molto banalmente deciso di chiamarsi fuori. Le ambizioni sono un po’ diverse: l’Aquila Basket, in linea generale, è orientata a un tentativo di superare il turno o, comunque, di far meglio, come bilancio, di due stagioni men che positive, da 5 vittorie complessive a fronte di 29 sconfitte (o 30 se si considera quella annullata con il Lokomotiv Kuban dopo l’esclusione causata dalla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina).

Per quanto riguarda invece la Reyer, presenza costante in postseason delle ultime due annate, c’è la voglia per Neven Spahija di dare ai suoi un risultato migliore degli ottavi delle stagioni citate. L’estate è stata funestata dal clamoroso caso Bruno Caboclo, ma l’aver trovato un buon profilo come quello di Kyle Wiltjer può aiutare una squadra che si è per certi versi ritrovata dalla parte difficile comparando i due raggruppamenti.

Nel suo, peraltro, ci sono i Wolves di Vilnius, che in realtà di Vilnius hanno ben poco: è diventato a tutti chiaro che, infatti, si tratta del “cavallo di Troia” con il quale Dubai sta provando a forzare l’entrata prima in EuroCup e poi in Eurolega. La proprietà, infatti, ha dichiarato di voler giocare a Dubai non una volta sola; la risposta è stata dello stile “non ci sono mai giunte richieste simili”. Ai posteri l’ardua sentenza: certo è che il tempismo, per fondazione (2021) e potere di attrattività, è quantomeno particolare.

CALENDARIO ITALIANE EUROCUP 2023-2024

1a giornata

Martedì 3/10, ore 19:30 Ulm-Trento

Mercoledì 4/10, ore 20:30 London Lions-Venezia

2a giornata

Martedì 10/10, ore 20:00 Trento-Bourg-en-Bresse

Mercoledì 11/10, ore 20:00 Venezia-Paris Basketball

3a giornata

Martedì 17/10, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Venezia

Mercoledì 18/10, ore 20:00 Trento-Gran Canaria

4a giornata

Martedì 24/10, ore 20:00 Venezia-Joventut Badalona

Mercoledì 25/10, ore 18:00 Lietkabelis-Trento

5a giornata

Martedì 31/10, ore 20:00 Trento-Turk Telekom Ankara

Mercoledì 1/11, ore 18:00 Besiktas-Venezia

6a giornata

Martedì 7/11, ore 20:00 Venezia-Cedevita Olimpia Lubiana

Mercoledì 8/11, ore 20:00 Slask Wroclaw-Trento

7a giornata

Mercoledì 15/11, ore 18:00 Wolves Vilnius-Venezia

Mercoledì 15/11, ore 20:00 Trento-Cluj-Napoca

8a giornata

Martedì 21/11, ore 19:00 Buducnost-Trento

Mercoledì 22/11, ore 18:00 Prometey-Venezia

9a giornata

Martedì 28/11, ore 20:00 Venezia-Hamburg Towers (Amburgo)

Mercoledì 29/11, ore 20:00 Trento-Aris Salonicco

10a giornata

Martedì 5/12, ore 20:00 Venezia-London Lions

Mercoledì 6/12, ore 20:00 Trento-Ulm

11a giornata

Martedì 12/12, ore 20:30 Paris Basketball-Venezia

Mercoledì 13/12, ore 19:30 Bourg-en-Bresse-Trento

12a giornata

Martedì 19/12, ore 21:00 Gran Canaria-Trento

Mercoledì 20/12, ore 20:00 Venezia-Hapoel Tel Aviv

13a giornata

Martedì 26/12, ore 20:15 Joventut Badalona-Venezia

Mercoledì 27/12, ore 20:00 Trento-Lietkabelis

14a giornata

Mercoledì 10/1, ore 18:00 Turk Telekom Ankara-Trento

Mercoledì 10/1, ore 20:00 Venezia-Besiktas

15a giornata

Martedì 16/1, ore 20:00 Trento-Slask Wroclaw

Mercoledì 17/1, ore 18:30 Cedevita Olimpia Lubiana-Venezia

16a giornata

Martedì 23/1, ore 18:00 Cluj-Napoca-Trento

Mercoledì 24/1, ore 20:00 Venezia-Wolves Vilnius

17a giornata

Martedì 30/1, ore 20:00 Venezia-Prometey

Mercoledì 31/1, ore 20:00 Trento-Buducnost

18a giornata

Martedì 6/2, ore 19:00 Aris Salonicco-Trento

Mercoledì 7/2, ore 19:30 Hamburg Towers (Amburgo)-Venezia

Credit: Ciamillo