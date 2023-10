Basket, Dragan Sakota è il nuovo allenatore della Happy Casa Brindisi

La Happy Casa Brindisi riparte da Dragan Sakota. Questa è la scelta del presidente Fernando Marino dopo l’esonero di Fabio Corbani. Un inizio di stagione disastroso per i pugliesi, che non hanno mai vinto in campionato e che non sono riusciti a qualificarsi per la fase a gironi della Basketball Champions League, venendo relegati in FIBA Europe Cup, dove comunque sono arrivate due sconfitte consecutive.

Una situazione che ha dunque portato la dirigenza a cambiare allenatore e a scegliere il tecnico serbo, che lo scorso anno è entrato in corsa a Reggio Emilia, portando alla salvezza la squadra con nove vittorie sotto la sua gestione. In precedenza l’altra esperienza nel nostro campionato era stata nel 2008 alla guida della Fortitudo Bologna.

Sicuramente la scelta di Brindisi è ricaduta sulla grande esperienza di Sakota, che ha allenato tanto anche in campionati come quello greco e spagnolo, senza dimenticare ovviamente quello serbo.

Questa domenica ci sarà una sfida delicatissima per Brindisi, visto che affronta in casa Pistoia, squadra ancora senza vittorie come i pugliesi. Uno scontro diretto dunque per lasciare l’ultimo posto in classifica, ma in panchina non ci sarà ancora Sakota, che deve ultimare alcuni dettagli burocratici, con la Happy Casa che verrà dunque guidata da Marco Esposito, già assistant coach a Reggio Emilia del tecnico serbo.

Credit Ciamillo