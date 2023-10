Basket: Brindisi lotta, ma cede al supplementare contro Saragozza al via della FIBA Europe Cup 2023-2024

Finisce all’overtime la prima di FIBA Europe Cup 2023-2024 per l’Happy Casa Brindisi. Gli uomini allenati da Fabio Corbani devono però cedere contro il Casademont Saragozza, vittorioso al PalaPentassuglia per 87-91. Non basta una super prova degli USA, con JaJuan Johnson a quota 24, per contrastare un grande Trae Bell-Haynes a 22 punti.

Si comincia con gli attacchi che vengono fondamentalmente sguinzagliati dalle due squadre, con un’autentica sfida su questo piano tra Corbani e Fisac. Mitchell emerge per Brindisi tra le triple, risponde bene soprattutto Emegano per gli ospiti. Le due squadre non si risparmiano tra Watt e Sulejmanovic da una parte e Kyzlink e sempre Mitchell dall’altra, e a fine primo quarto è 27-30.

Al rientro in campo le percentuali (ovviamente) calano, ma sono quelle dell’Happy Casa a subire il peggioramento più elevato. C’è tanto di Emegano nella fuga del Casademont, aiutata anche da un paio di assist di Cinciarini, che non ha perso decisamente lo smalto dei suoi giorni di Serie A. All’intervallo è 39-47.

Si riparte con Sulejmanovic che porta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio, ma la fiammata combinata Morris-Johnson rivitalizza i padroni di casa (48-51 e poi ancora 52-53). Bell-Haynes e poi Yusta gelano però il PalaPentassuglia, e a 10′ dal termine Saragozza conduce per 54-61.

Sembrerebbe praticamente finita per Brindisi, anche perché Smith e Bell-Haynes, insieme ai liberi di Yusta, sembrerebbero saper mantenere le redini del match in casa spagnola. Nessuno ha però fatto i conti con gli USA dell’Happy Casa: la coppia Johnson-Morris in un attimo ribalta tutto e a 2’34” dalla fine si va di triple ed esplosioni del pubblico di casa per il 79-77. C’è lotta furibonda nel finale, che però porta all’81-81 e a 5′ extra. Yusta, Sulejmanovic e Bell-Haynes portano subito sul +6 i compagni, per quasi 3′ Brindisi non segna e questo è fatale.

HAPPY CASA BRINDISI-CASADEMONT ZARAGOZA 87-91 d.t.s.

BRINDISI – Morris* 21, Mitchell* 15, Malaventura ne, Laquintana 7, Sneed ne, Laszewski 5, Riismaa* 3, Seck ne, Lombardi 2, Johnson* 24, Bayehe* 7, Kyzlink 3. All. Corbani

SARAGOZZA – Bell-Haynes 22, Yusta 11, Langarita ne, Gonzalez*, Mensia 6, Kravic 6, Emegano* 15, Smith 7, Suleymanovic* 13, Cinciarini* 5, Traoré ne, Watt* 6. All. Fisac

Credit: Ciamillo