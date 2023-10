Basket, Champions League 2023-2024: Tortona festeggia la prima vittoria europea contro Murcia

Serata storica per la Bertram Tortona, che vince la sua prima partita in campo europeo. Nell’esordio assoluto nelle coppe, la squadra piemontese supera in Champions League gli spagnoli di Murcia per 78-74 dopo un finale palpitante. Un successo maturato grazie alle prestazioni dei nuovi arrivati: Chris Dowe è il miglior marcatore con 16 punti, ma ci sono anche Retin Obasohan con 15 punti e Kyle Weems 12.

Dopo un buon avvio di Murcia, finalmente Tortona riesce a trovare il primo vantaggio con Daum (9-8). Gli spagnoli, però, firmano un parziale di 11-0 con Birgander e Kurucs protagonisti. La Bertram reagisce e alla prima sirena si trova sotto solo di tre punti (22-25).

Baldasso pareggia i conti (27-27) e poi si continua sul filo dell’equilibrio. E’ un continuo botta e risposta con nessuna delle due squadre che riesce a trovare un break per tentare un allungo. All’intervallo è Murcia ad essere in vantaggio per 42-41.

Alla ripresa è uno scatenato Caupain a portare avanti gli ospiti sul +7 (53-46) e poi raggiungono anche la doppia cifra di vantaggio. La Bertram, però, reagisce e accorcia sul finale di quarto sul -3, quando si entra negli ultimi dieci minuti (55-58).

Si gioca punto a punto con Tortona che trova canestri pesanti con Obasohan e Weems. Ancora l’ex Virtus trova il vantaggio con il canestro del +3 (66-63). L’americano è una furia su entrambi i lati del campo, anche se Murcia non molla e trova il -3 con Caupain ad un minuto e mezzo dalla fine. Dowe segna, poi tripla del -2 di Ennis, ma la schiacciata di Weems fa impazzire il pubblico di Tortona, che può festeggiare una storica vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BERTRAM TORTONA – UCAM MURCIA 78-74 (22-25, 19-17, 14-16, 23-16)

Tortona: Daum 5, Dowe 16, Obasohan 15, Weems 12, Zerini 2, Baldasso 9, Candi, Radosevic 6, Severini, Strautins 5, Tavernelli, Thomas 8

Murcia: Caupain 14, Ennis 14, Hakanson 6, Sant-Roos 2, Sleva 5, Birgander 8, Diagne 4, Jelinek, Kurucs 10, McFadden 2, Radovic 12, Sakho 2

Credit Ciamillo