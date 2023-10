Basket, Achille Polonara inizia la chemioterapia: la Virtus Bologna lo rivaluterà tra un mese

Achille Polonara ha ufficialmente iniziato il proprio percorso riabilitativo, dopo che lo scorso 10 ottobre era stato operato per la rimozione di una neoplasia testicolare. Il giocatore della Virtus Bologna si sta infatti sottoponendo a un ciclo di chemioterapia, al termine del quale verrà nuovamente rivalutato dallo staff medico della formazione emiliana. Nel corso del prossimo mese il mancino lavorerà a livello individuale.

La Virtus Bologna ha nel frattempo vinto le prime tre partite di campionato e tre incontri sui quattro disputati in Eurolega. La nota diffusa dalla società recita: “Achille Polonara inizierà nei prossimi giorni un ciclo di chemioterapia adiuvante che lo terrà lontano dalle competizioni per almeno 4 settimane. Al termine del periodo verrà rivalutato il suo inserimento in gruppo. Nel frattempo Achille riprenderà ad allenarsi individualmente“.

Credit: Ciamillo