Badminton, Giovanni Toti vince in Venezuela la finale contro Fabio Caponio. Seconda anche Yasmine Hamza

Diversi risultati di spicco arrivano dagli azzurri del badminton nei vari tornei internazionali: la finale tutta italiana nel singolare maschile del Venezuela International 2023 vede il successo di Giovanni Toti, che batte l’altro azzurro Fabio Caponio, sconfitto in due set con lo score di 21-12, 22-20.

Nel corso della stessa manifestazione un’altra azzurra sale sul podio: nel singolare femminile chiude seconda Yasmine Hamza, battuta nell’ultimo atto dalla peruviana Ines Lucia Castillo Salazar, vittoriosa in due set col punteggio di 21-12, 21-18.

Buone notizie in casa Italia arrivano anche dal Bulgarian International 2023, dove nel doppio maschile si fermano soltanto in finale Matteo Massetti e David Salutt, battuti in due set dai polacchi Robert Cybulski e Szymon Slepecki, al successo per 21-12, 21-11.

Foto: comunicato stampa Badminton Italia