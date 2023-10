Tennistavolo, Nicole Arlia terza in singolare e nel doppio misto al WTT Youth Contender di Podgorica

L’azzurra Nicole Arlia ha conquistato due terzi posti, frutto di altrettante battute d’arresto in semifinale, al torneo WTT Youth Contender di Podgorica (Montenegro), prima manifestazione alla quale ha partecipato dopo l’ingresso nel Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare: la pongista italiana è salita sul gradino più basso del podio sia nel doppio misto Under 19, in coppia con il neerlandese Gabrielius Camara, sia nel singolare di categoria.

Nel torneo di singolare femminile Under 19 Nicole Arlia ha vinto il Gruppo 1 di qualificazione battendo per 3-0 (11-3, 11-4, 11-7) la montenegrina Suzana Milosevic, per 3-0 (11-7, 11-4, 11-8) la svedese Alice Nilsson e per 3-1 (11-5, 10-12, 11-6, 11-8) la cinese Liu Xinran, poi in semifinale è stata sconfitta dalla cinese Wang Xiaonan per 1-3 (11-5, 7-11, 13-15, 6-11).

Nel doppio misto Under 19, invece, in coppia con il neerlandese Gabrielius Camara, l’azzurra era accreditata della testa di serie numero 2, ed ai quarti i due hanno battuto per 3-2 (9-11, 11-9, 11-9, 4-11, 14-12) i serbi Uros Ninkovic e Sara Radak, ma in semifinale hanno ceduto per 0-3 (4-11, 8-11, 9-11) ai cinesi Chen Hengda e Liu Xinran.

Foto: comunicato stampa FITET