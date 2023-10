ATP Vienna, Sinner sfida ancora Medvedev: il russo è l’avversario più affrontato in finale

Sarà di nuovo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. A distanza di poco più di tre settimane, l’altoatesino ed il russo si ritrovano di fronte a giocarsi un altro titolo 500. Il numero 3 al mondo ha un conto in sospeso con l’azzurro, dopo il ko beccato a Pechino, più pesante di quanto dica il doppio 7-6 finale.

Per quanto riguarda Jannik, questo match sta diventando una costante della sua carriera. Tanto che Medvedev, con la finale di quest’oggi a Vienna con inizio alle 14.00, diventa il giocatore da lui più affrontato negli ultimi atti: è la quarta volta che questo scontro vale un trofeo (su tredici finali giocate dall’azzurro), e curiosamente tutte queste sfide si sono giocate nel 2023.

Le prime due, vinte dal russo, risalgono all’inizio della stagione: il primo confronto è di metà febbraio, a Rotterdam, dove Jannik vinse un combattutissimo primo set per poi calare alla distanza (5-7 6-2 6-2). Non ci fu storia invece a Miami, quando l’azzurro apparse parecchio debilitato e offrendosi come ‘vittima sacrificale’ al tennis del suo avversario, che si impose per 7-5 6-3.

Fu quella la sesta vittoria in altrettanti scontri in favore di Medvedev. Ma lo scorso 4 ottobre Jannik ha mostrato di aver compreso il modo per mettere finalmente in difficoltà il numero 3 al mondo, tra variazioni e discese a rete per punire la sua distanza dalla riga di fondo. Quella di oggi sarà una nuova prova d’appello, poiché lo stesso Medvedev avrà preso delle contromisure in merito; un match che potrebbe anche essere un antipasto di ATP Finals.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger