ATP Vienna 2023: Jannik Sinner ritorna con vista su una nuova finale con Medvedev. In tabellone anche Musetti ed Arnaldi

Dopo la positiva trasferta asiatica, Jannik Sinner torna in campo a Vienna per dare il via all’ultima fase della sua stagione, che avrà ancora obiettivi molto importanti come le ATP Finals e la Coppa Davis. L’altoatesino ha scelto il torneo austriaco e potrebbe ricominciare proprio da dove aveva terminato in quel di Shanghai. Infatti il numero quattro del mondo è stato sorteggiato al primo turno contro l’americano Ben Shelton, che ha battuto Sinner proprio nel 1000 cinese. Una sfida sicuramente molto affascinante, ma ancora tutta da valutare visto che lo statunitense al momento è ancora a Tokyo, dove giocherà la finale contro Aslan Karatsev e dunque c’è da capire se deciderà di giocare a Vienna nei prossimi giorni.

Sinner è stato insignito della seconda testa di serie e sul suo cammino potrebbe trovare avversari insidiosi come l’argentino Francisco Cerundolo al secondo turno o l’americano Frances Tiafoe nei quarti di finale. Un approdo in semifinale potrebbe portare il nativo di San Candido ad una possibile rivincita con Alexander Zverev, che ha battuto l’azzurro negli ottavi dello US Open. Il tedesco è la testa di serie numero cinque, ma nei quarti potrebbe incrociare un Andrey Rublev in grande forma (finale a Shanghai), in quello che sarebbe uno scontro diretto per le ATP Finals, obiettivo comunque vicinissimo per il russo.

La testa di serie numero uno è Daniil Medvedev e, dunque, per Sinner potrebbe esserci una nuova finale con il russo proprio come lo era stata a Pechino, dove l’azzurro era riuscito finalmente a battere il nativo di Mosca. Il numero tre del mondo comincerà il suo cammino con un esordio complicato contro il pimpante giovane francese Arthur Fils e poi al secondo potrebbe ritrovarsi di fronte un altro italiano prima dell’eventuale scontro con Sinner.

Si tratta di Lorenzo Musetti, che ha pescato all’esordio il bulgaro Grigor Dimitrov in una sfida per gli amanti del bel gioco e del rovescio ad una mano. Per il toscano un test molto importante dopo una trasferta asiatica sottotono, mentre Dimitrov è stato capace di raggiungere le semifinali a Shanghai, battendo anche Carlos Alcaraz.

Non solo Sinner e Musetti, ma in tabellone è già presente anche Matteo Arnaldi. Il ligure non conosce, però, ancora il nome del proprio avversario, visto che affronterà all’esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni, che vedono al momento impegnati nel turno decisivo anche Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori.

Uscendo dal discorso italiani, il torneo di Vienna vede al via anche Stefanos Tsitsipas, che avrà subito un primo turno decisamente interessante con il beniamino di casa Dominic Thiem. Il greco è in crisi di risultati e non è ancora riuscito a staccare un biglietto per Torino. La situazione nella Race appare tranquilla, ma Tsitsipas ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia e di gioco per vivere al massimo queste ultime settimane.

