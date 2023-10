ATP Vienna 2023: il tabellone. Jannik Sinner ritrova Shelton, Musetti-Dimitrov per palati fini

Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 500 di Vienna, che sta per certi versi togliendo a Basilea il ruolo di evento di primo piano tra i due della stessa categoria in questa settimana della stagione indoor. Tre gli azzurri al via, e per due di essi c’è da parlare in abbondanza in merito ai loro accoppiamenti.

Per Jannik Sinner, infatti, l’ingresso da numero 2 del seeding è tutto meno che benevolo: il nome è quello di Ben Shelton, che lo ha eliminato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai al tie-break del terzo set. Rimane però da capire se l’americano effettivamente presenzierà alla Wiener Stadthalle, dal momento che è ancora a Tokyo dove giocherà la finale e la trasferta Tokyo-Vienna non è esattamente dietro l’angolo. Teorica anche la rivincita con Frances Tiafoe (resta qualche memoria di quanto accadde in semifinale due anni fa proprio nell’impianto austriaco).

Lorenzo Musetti, invece, dovrà vedersela con Grigor Dimitrov. Il match tra il toscano e il bulgaro sarà chiaramente per palati fini, ma bisogna dare atto all’ex numero 3 del mondo di essere in un validissimo periodo di forma, che l’ha portato a giocare molto bene con Sinner a Pechino e ad arrivare in semifinale a Shanghai con lo scalpo di Alcaraz. Anche per questo il ricordo del 6-4 7-6(3) dei quarti di Acapulco 2021, una delle tappe dell’esplosione del numero 2 azzurro, dev’essere contestualizzato per come vanno attualmente le cose.

Un qualificato (a tal proposito, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori sono nel tabellone cadetto), invece, per Matteo Arnaldi, atteso da una potenziale prospettiva Andrey Rublev. Ma sono tanti i match di livello da guardare nei prossimi giorni. Spiccano, infatti, Medvedev-Fils, Tsitsipas-Thiem (l’austriaco, va ricordato, proprio contro il greco a Madrid è andato vicino a risorgere) e Tiafoe-Evans.

ATP 500 VIENNA 2023: TABELLONE

Medvedev [1]-Fils (FRA)

Dimitrov (BUL)-Musetti (ITA)

Wolf (USA)-Lehecka (CZE)

Safiullin-Khachanov [8]

Tsitsipas (GRE) [4]-Thiem (AUT) [WC]

Vukic (AUS)-Qualificato

Karatsev-Gojo (CRO) [WC]

Qualificato-Paul (USA) [6]

Zverev (GER) [5]-Ofner (AUT) [WC]

Norrie (GBR)-Qualificato

Qualificato-Arnaldi (ITA)

Popyrin (AUS)-Rublev [3]

Tiafoe (USA) [7]-Evans (GBR)

Monfils (FRA)-Altmaier (GER)

McDonald (USA)-F. Cerundolo (ARG)

Shelton (USA)-Sinner (ITA) [2]

Foto: LaPresse