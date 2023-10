Tennis, decise le semifinali a Stoccolma: Kecmanovic per Kotov, Monfils risorge e affronterà Djere

Decisi i quattro semifinalisti del torneo di Stoccolma. Che piano piano è rimasto senza teste di serie, tra graditi ritorni e sorprese inaspettate.

Continua il momento magico di Pavel Kotov, che dopo Dusan Lajovic e Lorenzo Sonego supera di slancio anche Tallon Griekspoor. L’olandese non sfrutta tre occasioni di chiudere il primo set, ma dopo averlo perso al tiebreak si sfalda concedendo al russo per la seconda semifinale della sua stagione dopo quella di Marrakech. Ma ora arriverà una prova ben più difficile con Miomir Kecmanovic, che ha usufruito del ritiro di Elias Ymer nel secondo set.

Stoccolma diventa il teatro della resurrezione di Gael Monfils: il transalpino vince il derby contro Adrian Mannarino, seconda testa di serie del seeding, e tra un colpo da maestro e un po’ di actor studio torna in semifinale in un torneo ATP, ad un anno e nove mesi dall’ultima volta, il successo di Adelaide nel 2022. Per lui ci sarà Laslo Djere, che ha vinto in rimonta con il lucky loser Tomas Machac, che nel secondo set era andato a servire per chiudere la partita.

ATP STOCCOLMA 2023, RISULTATI 20 OTTOBRE

P. Kotov b. T. Griekspoor 7-6 6-2

M. Kecmanovic b. Ymer 6-0 3-2 RIT.

G. Monfils B. A. Mannarino 7-5 7-6

L. Djere T. Machac 5-7 7-6 6-4

Foto: LaPresse