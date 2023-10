Cosa deve fare Flavio Cobolli ad Olbia per superare Berrettini nel ranking ATP

Continua il percorso di Flavio Cobolli al Challenger di Olbia 2023. Dopo le vittorie contro lo statunitense Emilio Nava, Federico Gaio, l’italiano classe 2002 ha sconfitto ieri anche il francese Constant Lestienne per 7-5 7-6 e ha così strappato il pass per la semifinale di oggi, dove a sfidarlo ci sarà lo slovacco Alex Molcan.

Dando un’occhiata alla classifica virtuale di Cobolli in seguito a queste tre affermazioni, si può subito vedere che il nostro portacolori è ora salito in 98ma posizione con 610 punti e si è dunque portato a soltanto 72 punti di distanza da Matteo Berrettini, attualmente 88° con 682.

E ora potrebbe non essere finita qui, visto che Flavio è ancora in corsa nel torneo sardo. In caso di successo in semifinale, l’italiano salirebbe al 94° posto virtuale con 640 punti, mentre in caso di trionfo nell’ultimo atto del torneo il classe 2002 volerebbe all’86° posto virtuale con 690, che tradotto significherebbe sorpasso a Berrettini nel ranking.

PROIEZIONI RANKING FLAVIO COBOLLI CHALLENGER OLBIA 2023

Semifinali: 610 punti (n.98 virtuale)

Finale: 640 punti (n.94 virtuale)

Vittoria: 690 punti (n.86 virtuale)

Foto: Mattia Martegani