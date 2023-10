ATP Tokyo, Alex de Minaur e Aslan Karatsev ai quarti di finale, eliminati Fritz e Schwartzman

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nell’ATP500 di Tokyo (Giappone). Come era già accaduto nelle giornate precedenti si dà seguito alla caduta delle teste di serie ed è il caso della n.1. L’americano Taylor Fritz (n.10 del mondo), infatti, è stato sconfitto dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.215 del ranking) con il punteggio di 0-6 6-4 7-6 (2).

Dopo un primo set dominato, Fritz si è dovuto arrendere all’incedere del nipponico, non sfruttando un grande occasione in ottica ATP Finals. Mochizuki affronterà l’australiano Alexei Popyrin (n.41 del mondo), a segno per 4-6 7-6 (3) 6-2 contro il cileno Cristian Garin (n.94 del mondo).

Pronostici rispettati nel caso di Alex de Minaur: l’australiano (n.13 ATP) ha sconfitto per 6-0 7-5 l’argentino Diego Schwartzman (n.113 del mondo) e nei quarti di finale affronterà il russo Aslan Karatsev (n.50 ATP), a segno per 6-3 6-4 contro il cinese Zhizhen Zhang (n.57 del mondo). Un incrocio molto interessante, dal momento che quest’ultimo in giornata è un avversario da temere.

Foto: LaPresse