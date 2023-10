ATP Stoccolma 2023: Lorenzo Sonego rimonta Dusan Lajovic e si prende di forza il secondo turno

Debutto con vittoria per Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Stoccolma, uno dei più iconici e noti nel mondo del tennis, nonché con un grande passato. Il torinese batte con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 il serbo Dusan Lajovic, e al secondo turno se la vedrà con uno tra l’americano Christopher Eubanks e il russo Pavel Kotov.

Il primo game del match è già lottatissimo, con 16 punti giocati che, però, non fanno sorridere Sonego perché c’è subito il break di Lajovic. Il serbo non molla sostanzialmente mai la presa, anche se nel finale di set un pizzico di calo ce l’ha. Sul 4-3 deve recuperare da 15-30, sul 5-3 non riesce a sfruttare un paio di set point alla risposta e poi, quando è lui a servire per chiudere, rischia di farsi recuperare da 40-0. Alla quinta chance, però, è 6-4.

Il torinese deve salvare subito due opportunità di fuga a favore del suo avversario in apertura di secondo parziale, solo che stavolta il trend che poteva cambiare pochi minuti prima lo fa adesso: break, 2-0 e ora molta più sicurezza per Sonego. C’è più tranquillità per l’azzurro all’interno della storica Kungliga Tennishallen, uno dei primissimi impianti indoor costruiti apposta per il tennis, con il legno che ha visto sedersi parecchie generazioni di persone e, perché no, futuri tennisti. Il 6-3 arriva senza particolari problemi.

Nel terzo set, all’atto pratico, se si eccettua il primo game che arriva a 30, non succede praticamente niente di rilevante fino al 4-4. Qui Sonego ha due palle break, che sfumano con un dritto largo e un rovescio in rete, e per l’andamento degli scambi sono rimpianti. Il piemontese, però, con il dritto continua a spingere, e finisce che alla fine il 5-4 se lo prende di forza. Gli servono soltanto quattro ulteriori punti per stampare la parola fine sul confronto.

Interessante il rendimento al servizio di Sonego: 63% di prime in campo, ma 14 ace e 71% di punti vinti con detta prima (70% Lajovic). Per l’azzurro anche una certa superiorità per punti vinti (95-86), benché questo sia un indicatore alle volte abbastanza relativo.

