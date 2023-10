ATP Anversa, Giulio Zeppieri si arrende a Benjamin Bonzi nell’ultimo turno delle qualificazioni

Niente da fare per Giulio Zeppieri. Il tennista italiano (n.125 del mondo) è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Anversa (Belgio) dal francese Benjamin Bonzi (n.89 ATP). Il transalpino ha saputo interpretare al meglio i punti importanti delle due frazioni, al cospetto di un Zeppieri non sufficientemente concentrato nell’orchestrare il proprio tennis su una superficie rapida come quella dell’indoor belga.

Nel primo set Giulio dà la sensazione di avere più margine rispetto al rivale, costruendosi una palla break nel secondo gioco e un’altra nel sesto. Scarsa concretezza costata caro, visto che Bonzi con estremo pragmatismo riesce ai vantaggi a strappare il servizio a Zeppieri nell’undicesimo game, confermando il break nel dodicesimo game (7-5).

Nel secondo set il transalpino si costruisce tre palle break nel terzo gioco, ma l’italiano si aggrappa letteralmente al servizio. La resa in risposta del nostro portacolori non è allo stesso livello del parziale precedente, mentre Bonzi si crea i presupposti per porre la parola fine all’incontro. Nell’undicesimo game il francese, nuovamente ai vantaggi, è decisamente più lucido e crea lo strappo decisivo. Sullo score di 7-5, infatti, cala il sipario sulla partita.

Leggendo le statistiche si notano i 12 ace messi a segno da Zeppieri, a cui però fa da contraltare il 35% dei punti vinti in risposta alla seconda di servizio del transalpino. Bonzi, invece, si è attestato in quest’ultimo caso sul 48%, avendo una percentuale ben più alta di efficienza con la seconda in battuta.

Foto: Francesco Panunzio / Shutterstock.com