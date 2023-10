ATP Sofia 2023, ufficializzato il cambio con Tel Aviv: Lorenzo Musetti nel tabellone principale

Dopo le indiscrezioni, i fatti. L’ATP ha ufficializzato il cambio di programma relativamente al calendario. Visto quanto sta accadendo in questi ultimi giorni in Israele, il previsto torneo ATP250 di Tel Aviv non si terrà. Si era parlato di una possibile sostituzione con Sofia (Bulgaria) e in queste ore è arrivata la conferma dagli organizzatori del massimo circuito internazionale.

Spetterà, infatti, all’evento bulgaro, dotato di un montepremi di 562.815 euro, dare l’opportunità ai tennisti di competere dal 5 all’11 novembre. Sul veloce indoor in questione ci sarà anche Lorenzo Musetti. Un entry-list in cui compare anche il nome di Taylor Fritz, a caccia di punti eventualmente per la qualificazione alle ATP Finals, oltre che di altri giocatori di primissimo livello come Frances Tiafoe, Ben Shelton e Sebastian Korda.

Tabellone principale da cui è escluso, per l’evoluzione della classifica, Matteo Berrettini. Vedremo, a questo punto, che decisioni prenderà il romano, basandosi anche su eventuali rinunce da parte di chi è nel main draw. Il nostro portacolori, come è noto, ha rinunciato all’ATP250 di Stoccolma e non è nel tabellone principale del 1000 di Parigi-Bercy. Vedremo se giocherà a Vienna o meno.

Parlando di Musetti, c’è voglia di giocare di concludere l’anno in maniera diversa da quanto fatto vedere nelle ultime uscite, ricordando che in questo torneo nel 2022 seppe raggiungere le semifinali, perdendo contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler che poi andò a imporsi in Finale contro Holger Rune, a segno contro Jannik Sinner (due volte vincitore a Sofia) nel penultimo atto per il ritiro dell’altoatesino.

Foto: LaPresse / Olycom