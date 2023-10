ATP Shanghai 2023, Andrey Rublev batte Grigor Dimitrov e torna al numero 5 del mondo

Andrey Rublev torna al numero 5 del mondo, eguagliando il proprio best ranking, e domani potrebbe scavalcare l’azzurro Jannik Sinner al quarto posto in caso di successo finale nel Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il russo, numero 5 del seeding, supera in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov, 18ma testa di serie, per 7-6 (7) 6-3 in un’ora e 52 minuti e nell’ultimo atto affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 16 del tabellone.

Nel primo set il primo ad avere problemi al servizio è proprio Rublev: il russo nel sesto game si ritrova sotto 0-40, ma annulla nel complesso quattro break point e dopo una lunga battaglia ai vantaggi trova il 3-3. Rublev, al contrario, sfrutta la prima occasione utile ed ottiene lo strappo a 15 nell’undicesimo gioco, andando a servire per il set. Immediata la reazione di Dimitrov: il bulgaro centra il controbreak a 30 e trascina la contesa al tie break. Per tre volte il russo si procura un minibreak di vantaggio, ma per tre volte Dimitrov ricuce lo strappo, impattando poi sul 5-5. Dopo non aver sfruttato un set point a testa, a spuntarla è Rublev, che coglie la seconda opportunità e chiude sul 9-7 dopo 78 minuti di aspra battaglia.

Nella seconda partita è Dimitrov a partire meglio: il bulgaro questa volta non pecca di cinismo ed alla prima occasione griffa il break, allungando poi agevolmente sul 2-0. Si scuote Rublev, e la reazione è da vero campione: il russo inanella quattro giochi consecutivi, dapprima trovando il controbreak nel quarto gioco, e poi, grazie ad un parziale di 14 punti a 2, volando sul 5-2 grazie al secondo strappo centrato a 15 nel sesto game. Dimitrov allunga la contesa, ma 12 degli ultimi 13 punti giocati vengono vinti dal giocatore al servizio e così Rublev può andare a vincere sul 6-3 dopo 34 minuti.

Le statistiche premiano il russo, che fa la differenza col servizio, dal quale ottiene 9 ace, con una miglior percentuale di prime in campo (74% contro 61%), ed una miglior resa con la prima (71%-63%). Rublev, inoltre, ha un saldo positivo tra vincenti e gratuiti (25-10), mentre per Dimitrov è negativo (8-11). Il russo vince nel complesso 80 punti contro i 67 dell’avversario, cancellando 4 delle 6 palle break concesse e sfruttandone 3 delle 4 avute.

Foto: LaPresse