ATP Pechino, Dario Puppo: “Sinner sa essere teatrale, non lo fa apposta. Ma questi virus…”

La sfida che ci si attendeva. Oggi, non prima delle 13.30 italiane, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella seconda semifinale dell’ATP500 di Pechino (Cina). Sul cemento outdoor asiatico l’italiano va a caccia della Finale, ma dovrà vedersela contro il n.2 del mondo in un partita che si preannuncia molto interessante.

Si tratta del settimo incrocio tra i due a livello ATP e il bilancio è di tre vittorie ciascuno. L’ultima affermazione è stata di Jannik a Miami (USA) nella primavera di quest’anno, anche in quel caso parliamo di penultimo atto. Al di là delle coincidenze, la partita di presenta complicata per l’altoatesino. Sinner ha affrontato un percorso complicato per i vari problemi di salute che ha avuto nel corso della settimana cinese. La crisi di vomito nell’incontro con Grigor Dimitrov è stata solo l’ultima “puntata” della serie.

Di questo aspetto e anche di altro si è parlato nell’ultima puntata di Sport&Go2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Alessandro Aita e da Giandomenico Tiseo, e con ospiti Dario Puppo e Guido Monaco. Il telecronista di Eurosport è partito proprio dall’ultimo evento in ordine di tempo, ovvero le criticità di Sinner.

“Direi che nel caso di Sinner alcune cose vanno migliorate sul piano della logistica, visto che si parla di alimentazione nel caso specifico. Se vogliamo, una problematica del genere c’era stata a Roma quando il suo tecnico, Simone Vagnozzi, e probabilmente anche lui furono colpiti da un virus. Jannik, comunque, nelle difficoltà e nelle situazioni positive sa essere sempre molto teatrale, non facendolo di proposito. Il bidone gigante usato nel momento del suo malessere credo sia l’immagine della partita di ieri contro Dimitrov (sorride ndr.)“, le parole di Puppo.

Parlando poi del suo percorso, le considerazioni del telecronista di Eurosport sono chiare: “Gli avversari a Pechino ci sono stati perché Evans è in condizione; Nishioka è stato nettamente battuto e con il rovescio Sinner è stato impressionante; contro Dimitrov ha gestito molto bene il terzo parziale, nonostante quanto accaduto. Ho notato quindi un certo margine rispetto ai suoi rivali negli incontri in questione“.

Puppo ha poi fatto una riflessione sulle “critiche” a Sinner rispetto ai suoi rivali: “Su di lui c’è una grande attenzione, ma non condivido il modo in cui certe notizie vengono riportate e analizzate. Si pensi a come ogni sua minima smorfia venga pesata, mentre Alcaraz che gioca con una fasciatura alla coscia sinistra da tempo sia un particolare neanche considerato. Certo, lui vince, però anche Sinner ha ottenuto risultati di un certo spessore, viste soprattutto le sole 13 sconfitte stagionali. Sulla partita, dico che Jannik deve giocare libero perché a mio parere Alcaraz ha un pochino più da perdere. L’altoatesino non deve lasciarlo andare nel punteggio. Se la butta nello spalla a spalla, il primo set è decisivo“.

Approfondendo il discorso su Lorenzo Musetti, nettamente sconfitto a Pechino da Alcaraz negli ottavi di finale, il giornalista di Eurosport si è focalizzato sulla programmazione: “Lui ha buttato via i primi due mesi e mezzo dell’anno, anche perché doveva giocare le Next Gen l’anno scorso. Dovrà gestire bene il calendario e curare l’aspetto mentale nel suo approccio futuro. Io continuo a essere positivo sul suo conto, certo ci sono delle categorie. Vedremo come finirà la stagione, lui ha una grande qualità dal punto di vista fisico, non ha avuto problemi particolari nell’annata. Deve lavorare però sulla mente perché alcune partite le perde prima di giocarle. Contro Alcaraz, Lorenzo va in campo non con l’idea di vincere. Non ha la fiducia necessaria per affrontare certi giocatori“.

Una battuta anche sull’ottima stagione di Matteo Arnaldi, sempre più in crescita in classifica: “Matteo ha metodo come Sinner ed è una parola misconosciuta da molti e può essere utile alla causa in Coppa Davis, con la speranza che si possa avere a Malaga la formazione al completo. Ha fatto un’ottima settimana, passando dalle qualificazioni a Pechino, su di lui non si può che sottolineare quanto fatto vedere in campo“.

VIDEO ULTIMA PUNTATA SPORT&GO2U CON DARIO PUPPO E GUIDO MONACO

Foto: LaPresse